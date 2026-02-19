PAMI lanzó la nueva versión de su app: qué trámites se pueden hacer desde el celular

Qué trámites se pueden hacer en la app Mi PAMI

La nueva plataforma concentra múltiples gestiones en un solo lugar, lo que permite a jubilados y pensionados administrar su atención médica y documentación de manera digital. Entre las principales funciones disponibles se destacan:

Sacar turnos para atención presencial en agencias.

Consultar recetas electrónicas y órdenes médicas sin necesidad de imprimirlas.

Acceder a la cartilla médica personalizada por zona y especialidad.

Visualizar la credencial digital propia y la del grupo familiar.

Verificar datos personales y del médico de cabecera.

Gestionar trámites web, como subsidios y credenciales.

Contactar servicios de emergencias y PAMI Escucha.

Chatear con la asistente virtual PAME disponible las 24 horas. image

Además, el sistema incluye herramientas adicionales como un buscador de farmacias adheridas, recordatorios de controles médicos y acceso a información sobre campañas de salud y programas vigentes.

Una de las novedades centrales es que todos los datos —credenciales, recetas, turnos y órdenes médicas— quedan sincronizados entre la app y la plataforma web, por lo que los afiliados pueden acceder a la misma información actualizada desde cualquier dispositivo.

El rediseño también incorpora medidas de seguridad reforzadas para resguardar la información sensible de los usuarios, garantizando un acceso más seguro y evitando ingresos no autorizados.

Cómo acceder a la nueva aplicación

Para utilizar las nuevas funciones, los afiliados deben descargar o actualizar la app “Mi PAMI” desde las tiendas oficiales del celular. Luego podrán ingresar con el mismo usuario y contraseña que usan en la web o generar una nueva clave desde la aplicación.

Con esta actualización, el organismo busca avanzar en la digitalización de los servicios de salud y otorgar mayor autonomía a los jubilados y pensionados, permitiéndoles gestionar su atención médica y trámites desde la comodidad de su casa y sin intermediarios.