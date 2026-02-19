La edición prevista para la noche del 20 de febrero en el Paseo de las Palmeras se realizará finalmente en horario de mañana de 9:30 a 13:30 en la Plaza Seca del Centro Cívico. La medida busca garantizar la seguridad de productores y asistentes ante el pronóstico de lluvias.
La Feria Agropoductiva cambia el escenario por alerta de tormentas
La edición prevista para la noche del 20 de febrero en el Paseo de las Palmeras se realizará finalmente en horario de mañana de 9:30 a 13:30 en la Plaza Seca del Centro Cívico