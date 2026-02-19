En pleno debate de la reforma laboral, CFK salió al balcón y saludó a la militancia

Debido a su cumpleaños, aparecieron pintadas en distintas calles con la consigna “Queremos a Cristina”, además de algunas imágenes y videos que se titulan: “De Ushuaia a La Quiaca, queremos a Cristina”.

El aniversario de su nacimiento se enmarca en medio de la disputa por su pensión vitalicia, nuevos pedidos de decomiso en la causa Vialidad y sus reclamos por modificar las condiciones de su detención domiciliaria.

La semana pasada, la defensa de la exvicepresidenta insistió ante la Cámara Federal de Casación en su pedido para que le retiren la tobillera electrónica y que levanten los límites impuestos sobre las visitas que puede recibir y el tiempo que puede pasar en la terraza del edificio.

En su argumentación, los abogados Carlos Beraldi y Ary Llernovoy indicaron que desde el 17 de junio de 2025- cuando comenzó su arresto domiciliario-, la expresidenta "dio estricto cumplimiento a todas y cada una de las obligaciones que le fueron impuestas". En ese sentido, la defensa remarcó que "jamás se ausentó de su domicilio y siempre utilizó el dispositivo electrónico que le fuera colocado" y que "ninguna persona" la visitó "sin contar con una autorización judicial previa".

Sin embargo, Casación rechazó el recurso y los camaristas Gustavo Hornos y Diego Barroetaveña sostuvieron que las medidas cuestionadas "no constituyen un agravamiento de la pena ni una restricción autónoma de derechos, sino instrumentos de control inherentes a un régimen excepcional".