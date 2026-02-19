Tomates caseros y sopa fría: la dupla estrella del verano argentino

Cherry

Patio Princess (especial para macetas)

Tiny Tim (alcanza unos 40 centímetros de altura)

Roma (para macetas grandes)

Balcony y Red Robin

Estas opciones, al ser de crecimiento determinado o compacto, requieren menos poda y son más fáciles de manejar en balcones.

Cómo preparar las macetas y el sustrato

Las plantas necesitan recipientes amplios, de al menos 20 litros, con buen drenaje. Es fundamental utilizar un sustrato liviano y aireado en lugar de tierra común de jardín, que puede compactarse y afectar el desarrollo de las raíces.

image

Las macetas livianas o bolsas de cultivo son prácticas, ya que permiten mover la planta según la orientación del sol o protegerla del viento.

Sol, riego y cuidados esenciales

El tomate necesita un mínimo de seis horas de sol directo por día. En balcones muy calurosos puede ser útil brindar sombra ligera por la tarde para evitar estrés térmico. El riego debe ser constante: el sustrato tiene que mantenerse húmedo, pero sin encharcar. También conviene colocar tutores o pequeñas jaulas para sostener la planta y controlar plagas de manera preventiva.

Con estos cuidados, en pocas semanas es posible empezar a ver los primeros frutos madurar.

image

De la huerta a la mesa: sopa fría de tomate

Cuando el verano aprieta, los platos sin cocción ganan protagonismo. Una de las opciones más elegidas es la sopa fría de tomate: fresca, liviana y rendidora.

Ingredientes (4 porciones)

1 kg de tomates maduros

1 diente de ajo

80 g de pan del día anterior

80 ml de aceite de oliva

1 cucharada de vinagre (vino o manzana)

Sal a gusto

Agua fría, cantidad necesaria

Albahaca o pepino picado (opcional) image

Paso a paso

Lavar y cortar los tomates en cuartos.

Colocarlos en un bol junto con el ajo y el pan trozado.

Dejar reposar 10 minutos para hidratar el pan.

Procesar hasta obtener una mezcla lisa.

Agregar el aceite de oliva en forma de hilo mientras se sigue procesando.

Incorporar vinagre y sal.

Ajustar la textura con un poco de agua fría si es necesario.

Llevar a la heladera al menos una hora.

Servir bien fría y terminar con albahaca, pepino o un chorrito extra de aceite.

No requiere cocción, se prepara en minutos y aprovecha el sabor natural de tomates bien maduros.

image

Una combinación ideal para el verano

Cultivar tomates en casa no solo aporta frescura y sabor, sino también la satisfacción de cosechar alimentos propios. Y convertirlos en una receta simple como la sopa fría permite resolver una comida liviana sin pasar horas en la cocina.

En espacios reducidos también se puede producir, decorar y disfrutar. Con buena luz, riego regular y una maceta adecuada, cualquier balcón puede transformarse en una mini huerta urbana lista para llevar del cultivo al plato.