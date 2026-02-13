El chatbot de Prevención Salud de Sancor Seguros crece

Generación de token de atención.

Solicitud y consulta del estado de autorizaciones.

Gestión de reintegros y consulta de valores a reintegrar.

Obtención del certificado de asistencia al viajero.

Descarga de facturas y consulta de deuda.

Acceso al Programa Preferidos, que permite sumar a un amigo a la prepaga y obtener beneficios para ambos.

Desde Prevención Salud destacan que estas mejoras refuerzan el rol de PREVI como una herramienta facilitadora dentro del ecosistema de atención, al mismo tiempo que contribuye a descomprimir otros canales y a elevar los estándares de calidad en la atención al afiliado.

PREVI forma parte del ecosistema digital de Prevención Salud, prepaga con cobertura médica en todo el país, que brinda acceso a consultas, prácticas, internaciones y una amplia red de prestadores.

Para más información sobre el asistente virtual y sus funcionalidades, ingresar a la web de la prepaga: www.prevencionsalud.com.ar, donde los usuarios pueden iniciar la experiencia.

Acerca de PREVENCIÓN SALUD

Prevención Salud es la empresa de medicina prepaga de SANCOR SEGUROS. Nacimos hace 12 años para cuidarte y elevar tu calidad de vida. Ponemos el acento en los afectos, el bienestar, lo saludable, en disfrutar cada instante y también, como nuestro nombre lo indica, en la prevención. Pero por sobre todas las cosas, estamos allí cuando nos necesitás, para darte respuestas ágiles con la mejor calidad de atención y un servicio prestacional de excelencia.

Contamos con una variedad de planes médicos pensados para adaptarse a las exigencias, expectativas y posibilidades económicas de cada afiliado. Nuestras coberturas, de alcance nacional, fueron especialmente desarrolladas para satisfacer todas las necesidades de una persona en materia de salud.

Misión.

Velar por la calidad de vida y la salud de nuestros afiliados, brindando un servicio prestacional de excelencia con el máximo profesionalismo, calidez humana y cercanía permanente.

Visión.

Aspiramos a ser una empresa de medicina prepaga que, posicionándose dentro de las líderes del país, se diferencie por brindar un servicio de excelencia, contribuyendo así al bienestar de la comunidad.