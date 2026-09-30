Máximo Kirchner venía a San Juan en una camioneta con pedido de secuestro

El secuestro de otra camioneta el martes

El procedimiento en Justo Daract se produjo un día después de que la Policía de San Luis secuestrara una RAM 2500 Laramie 4×4 vinculada con la misma causa. Ese operativo se concretó el martes, a las 10:02, sobre la ruta provincial Nº 1, en el puesto de control de Los Molles, cuando la camioneta iba desde Cortaderas hacia Villa de Merlo.

Según el parte oficial difundido por la Policía, la RAM figura a nombre de Cristina Fernández de Kirchner y tenía un pedido de secuestro emitido por la Justicia Nacional en febrero de 2019. La fuerza informó que durante el control constató que el actual propietario es un hombre que reside en San Luis. El informe del procedimiento identificó al conductor como un vecino de Cortaderas de 38 años.

La camioneta había ingresado a la provincia el domingo 27 de septiembre y fue detectada por las lectoras de patentes del pórtico de Santa Rosa del Conlara, que integra el Anillo Digital Federal. Tras ser interceptada el martes, quedó secuestrada a disposición de la autoridad judicial competente.

El oficio judicial del 28 de febrero de 2019, firmado por el juez federal Julián Ercolini, dispuso el secuestro de vehículos detallados en un listado adjunto, pertenecientes a integrantes de la familia Kirchner, Lázaro Báez y otras personas y empresas. La orden fue emitida en la causa Nº 11352/14, caratulada “Fernández de Kirchner, Cristina Elisabet y otros s/ inf. art. 303 del CP”.

Qué se investiga en Hotesur

La causa Hotesur investiga presuntas maniobras de lavado de dinero mediante la explotación de hoteles de la familia Kirchner. La hipótesis de la acusación sostiene que fondos provenientes de la adjudicación irregular de obra pública a empresas de Lázaro Báez regresaban al patrimonio familiar a través de pagos por alquileres y contrataciones hoteleras.

En ese esquema, los fiscales señalaron a la empresa Valle Mitre como intermediaria entre las firmas del grupo Báez y los establecimientos de los Kirchner. Según la acusación, la sociedad administraba los hoteles y canalizaba los fondos mediante una actividad comercial que les daba apariencia de legalidad.

Cristina Kirchner, Máximo Kirchner y Lázaro Báez se encuentran entre los acusados que deberán afrontar el juicio. El Tribunal Oral Federal Nº 5 fijó el inicio del debate de Hotesur para el 19 de marzo de 2027.

El anillo digital y los controles en los accesos a San Luis

El fortalecimiento de los controles en los ingresos y egresos de la provincia forma parte de la política de seguridad que impulsa el gobernador Claudio Poggi. El programa contempla la renovación de los 13 puestos limítrofes existentes y la incorporación de uno más, con infraestructura, equipamiento y tecnología para la prevención y el control vehicular.

El puesto de Justo Daract, donde fue demorado Máximo Kirchner, fue reinaugurado el 3 de septiembre, tras una inversión de $137 millones. Allí se incorporaron cámaras de videovigilancia y lectoras de patentes que integran un anillo digital, monitoreado desde el despacho policial del 911 en Terrazas del Portezuelo. Estas herramientas permiten seguir la circulación de vehículos y generar alertas, como ocurrió con la RAM interceptada el martes en Los Molles.