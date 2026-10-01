Por primera vez en la historia económica argentina, el pollo quedó por encima de la carne vacuna en el consumo anual por habitante. El dato surge del último informe del Instituto de Estudios sobre la Realidad Argentina y Latinoamericana (IERAL) y marca un cambio significativo en una de las costumbres alimentarias más arraigadas del país.
Por primera vez, el consumo de pollo superó al de carne vacuna
Entre agosto de 2025 y julio de 2026, el consumo anual de carne aviar llegó a 47 kilos por habitante y superó por primera vez al de carne vacuna, que quedó en 46,7 kilos. El cambio marca una transformación en los hábitos de consumo del país.