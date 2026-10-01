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Por primera vez, el consumo de pollo superó al de carne vacuna

Entre agosto de 2025 y julio de 2026, el consumo anual de carne aviar llegó a 47 kilos por habitante y superó por primera vez al de carne vacuna, que quedó en 46,7 kilos. El cambio marca una transformación en los hábitos de consumo del país.

Por primera vez en la historia económica argentina, el pollo quedó por encima de la carne vacuna en el consumo anual por habitante. El dato surge del último informe del Instituto de Estudios sobre la Realidad Argentina y Latinoamericana (IERAL) y marca un cambio significativo en una de las costumbres alimentarias más arraigadas del país.

Entre agosto de 2025 y julio de 2026, cada argentino consumió en promedio 47 kilos de carne aviar, mientras que la carne vacuna alcanzó los 46,7 kilos. La diferencia es mínima, apenas 300 gramos por persona, pero tiene un fuerte peso simbólico porque modifica el histórico liderazgo de la carne bovina.

El cambio no apareció de un día para otro. La industria avícola ya venía registrando una modificación en los hábitos de compra desde fines de 2024, en un contexto en el que el precio comenzó a tener cada vez más peso en las decisiones de los hogares.

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Durante los doce meses analizados, la brecha entre las distintas carnes fue significativa. Según el informe, un kilo de carne vacuna equivalió al precio de 3,6 kilos de pollo entero o de 1,9 kilos de pechito de cerdo.

Esa diferencia convirtió al pollo en una alternativa cada vez más presente en las compras familiares, mientras que la carne vacuna perdió participación dentro del consumo total.

El dato también refleja cómo la situación económica fue modificando una costumbre histórica: el pollo dejó de ocupar solamente el lugar de una opción más económica y pasó a convertirse en uno de los principales protagonistas del consumo de carne en Argentina.

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