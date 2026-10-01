Por primera vez, el consumo de pollo superó al de carne vacuna

Entre agosto de 2025 y julio de 2026, cada argentino consumió en promedio 47 kilos de carne aviar, mientras que la carne vacuna alcanzó los 46,7 kilos. La diferencia es mínima, apenas 300 gramos por persona, pero tiene un fuerte peso simbólico porque modifica el histórico liderazgo de la carne bovina.

El cambio no apareció de un día para otro. La industria avícola ya venía registrando una modificación en los hábitos de compra desde fines de 2024, en un contexto en el que el precio comenzó a tener cada vez más peso en las decisiones de los hogares.