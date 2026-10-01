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De San Juan a París: Orrego presentó el potencial productivo ante Macron

El gobernador sanjuanino integró la comitiva oficial recibida por el presidente francés en el Palacio del Elíseo. En el marco de la "Argentina Week", expondrá este viernes en mesas sectoriales clave sobre minería y energías renovables.

En el marco de la cumbre internacional "Argentina Week" que se desarrolla en la capital francesa, el gobernador de San Juan, Marcelo Orrego, formó parte de la recepción protocolar encabezada por el presidente de Francia, Emmanuel Macron, en el histórico Palacio del Elíseo. El mandatario provincial integra la comitiva federal junto al presidente Javier Milei y otros doce gobernadores en busca de atraer inversiones extranjeras estratégicas para la región.

Tras el encuentro en la sede de gobierno francesa, Orrego remarcó la importancia de posicionar la oferta productiva local en Europa: "Estar en el Palacio del Elíseo junto al presidente Macron es una oportunidad muy importante para seguir llevando a San Juan al mundo. Nuestra provincia tiene oportunidades concretas para quienes quieran invertir y cada puerta que abrimos se transforma en más desarrollo y trabajo para los sanjuaninos".

El guiño de Milei y el rol de la minería local

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En diálogo exclusivo con Canal 8 desde París, Orrego analizó las repercusiones del discurso pronunciado por Javier Milei ante empresarios e inversores internacionales, donde la provincia tuvo un lugar central. "El mensaje de Milei fue contundente. Puso énfasis en las reformas en materia minera y puso a San Juan como ejemplo de confianza para la inversión. No había tenido una charla previa y como sanjuanino me llena de orgullo", expresó el gobernador. En ese sentido, enfatizó que "San Juan y futuro eran palabras divorciadas y ahora son una comunión. El mundo confía en nuestra provincia".

El mandatario valoró el posicionamiento sanjuanino al recordar que la provincia alberga 6 de los 10 proyectos mineros más importantes de la Argentina —con fuerte presencia del cobre y las energías limpias—, sumado a la reciente colocación de 600 millones de dólares en mercados internacionales y el acuerdo con el proyecto Vicuña por otros 250 millones de dólares.

La agenda en Europa continuará este viernes 2 de octubre con la realización de paneles sectoriales estratégicos. Orrego fue invitado a exponer en la mesa plenaria sobre Energías y Minería, donde presentará los proyectos de minerales críticos ante empresarios del continente, mientras mantiene ruedas de negocios vinculadas a la agroindustria y el turismo.

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