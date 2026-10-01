De San Juan a París: Orrego presentó el potencial productivo ante Macron

En diálogo exclusivo con Canal 8 desde París, Orrego analizó las repercusiones del discurso pronunciado por Javier Milei ante empresarios e inversores internacionales, donde la provincia tuvo un lugar central. "El mensaje de Milei fue contundente. Puso énfasis en las reformas en materia minera y puso a San Juan como ejemplo de confianza para la inversión. No había tenido una charla previa y como sanjuanino me llena de orgullo", expresó el gobernador. En ese sentido, enfatizó que "San Juan y futuro eran palabras divorciadas y ahora son una comunión. El mundo confía en nuestra provincia".

El mandatario valoró el posicionamiento sanjuanino al recordar que la provincia alberga 6 de los 10 proyectos mineros más importantes de la Argentina —con fuerte presencia del cobre y las energías limpias—, sumado a la reciente colocación de 600 millones de dólares en mercados internacionales y el acuerdo con el proyecto Vicuña por otros 250 millones de dólares.

La agenda en Europa continuará este viernes 2 de octubre con la realización de paneles sectoriales estratégicos. Orrego fue invitado a exponer en la mesa plenaria sobre Energías y Minería, donde presentará los proyectos de minerales críticos ante empresarios del continente, mientras mantiene ruedas de negocios vinculadas a la agroindustria y el turismo.