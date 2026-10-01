En el marco de la cumbre internacional "Argentina Week" que se desarrolla en la capital francesa, el gobernador de San Juan, Marcelo Orrego, formó parte de la recepción protocolar encabezada por el presidente de Francia, Emmanuel Macron, en el histórico Palacio del Elíseo. El mandatario provincial integra la comitiva federal junto al presidente Javier Milei y otros doce gobernadores en busca de atraer inversiones extranjeras estratégicas para la región.
De San Juan a París: Orrego presentó el potencial productivo ante Macron
El gobernador sanjuanino integró la comitiva oficial recibida por el presidente francés en el Palacio del Elíseo. En el marco de la "Argentina Week", expondrá este viernes en mesas sectoriales clave sobre minería y energías renovables.