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Cuánto ganan los argentinos y cómo se repartieron los ingresos

El coeficiente de Gini pasó de 0,442 a 0,428 entre el primer y segundo trimestre de 2026, aunque quedó por encima del 0,424 registrado un año atrás. El 10% de mayores ingresos concentró el 32,3% del total.

La desigualdad en la distribución de los ingresos se redujo durante el segundo trimestre de 2026, aunque todavía permanece por encima del nivel registrado un año atrás. El dato surge del informe de distribución del ingreso elaborado por el Indec a partir de la Encuesta Permanente de Hogares (EPH).

El coeficiente de Gini se ubicó en 0,428, frente al 0,442 del primer trimestre. Sin embargo, el indicador había sido de 0,424 entre abril y junio de 2025, por lo que la mejora trimestral todavía no alcanzó el nivel del mismo período del año pasado.

El dato que permite dimensionar la brecha aparece al mirar los extremos. El 10% de la población con mayores ingresos concentró el 32,3% del total, mientras que el 10% con menores ingresos recibió apenas el 1,8%.

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En términos de ingresos medios, el primer decil obtuvo $124.142 por persona, mientras que el décimo alcanzó $2.221.170.

La diferencia también se observa al comparar las medianas. En el grupo de mayores ingresos llegó a $1.800.000, mientras que en el de menores ingresos fue de $134.000. Es decir, la mediana del decil más alto fue 13 veces superior a la del más bajo.

Además, el Indec informó que 17,3% de la población tuvo ingresos inferiores a la mitad de la mediana del ingreso per cápita familiar. El porcentaje aumentó respecto del primer trimestre de 2026, cuando había sido de 16,6%, aunque quedó por debajo del 17,6% registrado un año atrás.

El ingreso per cápita familiar promedio llegó a $688.496, mientras que la mediana fue de $500.000.

De los 30,2 millones de personas relevadas por la EPH, 18,8 millones percibieron algún ingreso, equivalente al 62,4% de la población. Entre quienes recibieron ingresos, el promedio fue de $1.094.136.

Los ingresos laborales representaron 78,1% del total de los ingresos de los hogares, mientras que el 21,9% restante correspondió a jubilaciones, pensiones, alquileres, ayudas, subsidios y otros ingresos no laborales.

Según ONU Mujeres a este ritmo se necesitarían 140 años para que haya una representación equitativa de mujeres en posiciones de poder y liderazgo en el lugar de trabajo.

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El informe también mostró diferencias según género. Entre quienes percibieron ingresos, los varones tuvieron un promedio de $1.266.369, frente a $927.252 de las mujeres. En la ocupación principal, la brecha de ingresos entre ambos grupos fue de 26,3% durante el segundo trimestre.

En tanto, entre los asalariados el ingreso promedio alcanzó $1.161.833. Los trabajadores registrados tuvieron un promedio de $1.433.794, mientras que quienes no contaban con descuento jubilatorio percibieron $706.204.

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