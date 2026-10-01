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El falso enfermero del Rawson llega detenido a la audiencia de imputación

Godoy será llevado este viernes a Tribunales, donde la Justicia formalizará la investigación en su contra por estafa, ejercicio ilegal de la profesión y falsificación de documentos. Ya se conoció que había trabajado en el Hospital de Albardón, de donde fue cesanteado en 2024.

El caso del hombre que se hacía pasar por enfermero para cobrarles a pacientes a cambio de conseguir turnos y recetas médicas en el Hospital Rawson tendrá este viernes un capítulo clave en la Justicia.

Víctor Hugo Godoy, de 39 años, llegará detenido a la audiencia de formalización prevista para las 9:15 en Tribunales, donde se conocerán los cargos que enfrentará y las medidas que solicitará la Fiscalía.

La investigación está a cargo de la UFI Delitos Especiales y apunta a tres posibles delitos: estafa, ejercicio ilegal de la profesión y falsificación de documentos. Godoy fue detenido el martes pasado en el sector de consultorios externos del principal hospital de la provincia, después de que profesionales advirtieran sus movimientos y alertaran a las autoridades.

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En las últimas horas también trascendió un dato sobre su pasado laboral: el sospechoso había trabajado durante algunos años en el Hospital José Giordano, de Albardón, pero fue cesanteado en 2024 por mal desempeño. Para los investigadores, ese antecedente podría explicar por qué conocía los procedimientos internos vinculados con la entrega de turnos, el sellado y otros trámites hospitalarios.

El sello médico y la maniobra dentro del hospital

Según la investigación, Godoy recorría los pasillos de consultorios externos y se presentaba ante personas que esperaban atención como si fuera parte del personal de salud. Les ofrecía agilizar turnos o conseguir recetas a cambio de dinero, con montos que podían llegar a los $60.000.

Para respaldar el engaño, utilizaba un sello con el nombre de un médico del hospital y entregaba indicaciones que serían apócrifas. Durante el procedimiento que terminó con su detención, se secuestraron el sello y documentación vinculada con la maniobra.

El profesional cuyo nombre aparecía en el elemento incautado ya declaró ante la Justicia y desconoció cualquier vínculo con Godoy. También descartó que el sello y las indicaciones secuestradas fueran de su autoría.

Ahora, la Fiscalía busca establecer cuántas personas pudieron haber sido engañadas, cómo llegó el sello a manos del sospechoso y si realmente cuenta con un título de enfermero o prestó servicios en alguna otra dependencia sanitaria.

La audiencia de este viernes será determinante para conocer cómo queda formalmente encuadrada la investigación y qué medidas judiciales se disponen mientras continúa la recolección de pruebas.

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