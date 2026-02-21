Más docentes locales: sumán profesorados en áreas clave del sistema educativo

El Instituto Superior de Formación Docente Marina Vilte incorporará dos profesorados con modalidad presencial:

Profesorado de Matemática: se dictará en la Escuela Agroindustrial 25 de Mayo, ubicada en Ruta 279 y 270, en Las Casuarinas, en el horario de 18 a 22.

Profesorado de Historia: tendrá sede en el CENS Cordillera de los Andes, sobre Avenida Santo Domingo, en Rodeo (departamento Iglesia), de 18:30 a 22:30.

Estas propuestas permitirán que estudiantes del interior provincial accedan a formación específica sin necesidad de trasladarse a la ciudad capital.

image

ISFD Centro Educativo Integral CRECER

La institución abrirá una nueva cohorte del Profesorado de Biología, que se cursará en su sede de Catamarca 147 Sur, en Capital.

La propuesta contempla una amplia franja horaria:

Lunes a viernes de 8 a 12:30 y de 16:30 a 20:30.

Sábados de 9 a 17:30. image

ISFD Sagrado Corazón

El instituto ofrecerá el Profesorado de Lengua y Literatura en dos sedes:

Capital: Avenida España 309 Norte, de 8:30 a 20:30.

Anexo Jáchal: General Paz s/n, casi 25 de Mayo, en la Escuela Provincia de La Pampa, en San José de Jáchal, de lunes a viernes de 18:30 a 22.

Formación estratégica para el sistema educativo

Desde la cartera educativa señalaron que la ampliación responde a la necesidad de contar con más docentes especializados en áreas troncales del nivel secundario, donde históricamente se registran mayores demandas de cobertura.

La ministra de Educación, Silvia Fuentes, destacó que cada nueva cohorte representa “más oportunidades de formación y más docentes preparados para responder a las necesidades del sistema educativo”, y remarcó que apostar a la formación docente implica fortalecer el futuro de la provincia.

Informes e inscripción

Los interesados en conocer requisitos, documentación necesaria y fechas de inscripción pueden comunicarse al teléfono 4305804 o acercarse directamente a las sedes de cada instituto.

Con esta ampliación, el Ministerio busca consolidar una política de fortalecimiento docente que combine mayor cobertura territorial, carreras estratégicas y accesibilidad horaria para estudiantes de distintos departamentos.