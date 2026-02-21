Más docentes locales: sumán profesorados en áreas clave del sistema educativo
El Ministerio de Educación autorizó nuevas cohortes de profesorados en Matemática, Historia, Biología y Lengua y Literatura, con sedes en Capital, Iglesia y Jáchal. Buscan fortalecer la formación docente en áreas prioritarias.
El Ministerio de Educación, a través de la Dirección de Educación Privada, oficializó la apertura de nuevas cohortes en carreras de formación docente en distintos puntos de la provincia. La medida busca fortalecer el sistema educativo local mediante la formación de profesores en áreas consideradas estratégicas: Matemática, Historia, Biología y Lengua y Literatura.
Según se informó, la iniciativa apunta no solo a incrementar la cantidad de profesionales capacitados, sino también a descentralizar la oferta académica y acercar oportunidades de estudio superior a departamentos como Iglesia y Jáchal, además de Capital.
Oferta académica por institución ISFD Marina Vilte
El Instituto Superior de Formación Docente Marina Vilte incorporará dos profesorados con modalidad presencial:
Profesorado de Matemática: se dictará en la Escuela Agroindustrial 25 de Mayo, ubicada en Ruta 279 y 270, en Las Casuarinas, en el horario de 18 a 22.
Profesorado de Historia: tendrá sede en el CENS Cordillera de los Andes, sobre Avenida Santo Domingo, en Rodeo (departamento Iglesia), de 18:30 a 22:30.
Estas propuestas permitirán que estudiantes del interior provincial accedan a formación específica sin necesidad de trasladarse a la ciudad capital.
ISFD Centro Educativo Integral CRECER
La institución abrirá una nueva cohorte del Profesorado de Biología, que se cursará en su sede de Catamarca 147 Sur, en Capital.
La propuesta contempla una amplia franja horaria:
Lunes a viernes de 8 a 12:30 y de 16:30 a 20:30.
Sábados de 9 a 17:30.
ISFD Sagrado Corazón
El instituto ofrecerá el Profesorado de Lengua y Literatura en dos sedes:
Capital: Avenida España 309 Norte, de 8:30 a 20:30.
Anexo Jáchal: General Paz s/n, casi 25 de Mayo, en la Escuela Provincia de La Pampa, en San José de Jáchal, de lunes a viernes de 18:30 a 22.
Formación estratégica para el sistema educativo
Desde la cartera educativa señalaron que la ampliación responde a la necesidad de contar con más docentes especializados en áreas troncales del nivel secundario, donde históricamente se registran mayores demandas de cobertura.
La ministra de Educación, Silvia Fuentes, destacó que cada nueva cohorte representa “más oportunidades de formación y más docentes preparados para responder a las necesidades del sistema educativo”, y remarcó que apostar a la formación docente implica fortalecer el futuro de la provincia.
Informes e inscripción
Los interesados en conocer requisitos, documentación necesaria y fechas de inscripción pueden comunicarse al teléfono 4305804 o acercarse directamente a las sedes de cada instituto.
Con esta ampliación, el Ministerio busca consolidar una política de fortalecimiento docente que combine mayor cobertura territorial, carreras estratégicas y accesibilidad horaria para estudiantes de distintos departamentos.