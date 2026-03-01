Más de 55 mil personas disfrutaron la fiesta Rivadavia en Colores

“Rivadavia en Colores lleva diez años consolidándose y estamos muy contentos. Es una fiesta que fortalece la identidad del departamento”, señaló el vicegobernador.

image

Por su parte, el intendente Sergio Miodowsky manifestó su satisfacción por la convocatoria y el desarrollo de la jornada. “Muy contento, 55 mil personas recién nos informan desde seguridad que están distribuidas en todo el predio. Quiero agradecer a la Policía de la provincia, a la Secretaría de Seguridad y a toda la gente que ha trabajado. Me siento orgulloso del equipo que tenemos en el municipio de Rivadavia”, expresó.

El jefe comunal destacó especialmente el trabajo del personal municipal: “Desde los funcionarios hasta las cuadrillas de limpieza, todo junto a los vecinos conformamos una gran familia. Todo esto ha sido con mano de obra municipal: eléctricos, pintores, personal de limpieza. Lo que hoy se ensucia se limpia en el momento y mañana el parque arranca limpio. Eso merece un capítulo aparte y mi agradecimiento a todo el personal municipal”.

Consultado sobre la posibilidad de ampliar el evento, Miodowsky señaló que el crecimiento sostenido de la fiesta abre nuevas proyecciones. “Nos estamos superando y aprendiendo todos los días. El año que viene, ¿por qué no hacerlo un día más? Lo vamos a evaluar. De pensarlo a ejecutarlo hay un paso, pero esperamos poder darlo”.

En relación a la grilla artística, el intendente destacó la participación de talentos locales y nacionales: “Siempre le damos lugar a los artistas locales. Arrancaron Los Videla y La Joda, luego Destino San Javier y para el cierre DesaKTa2. Queremos que todos los rivadavienses y sanjuaninos puedan vivir una noche espectacular en familia”.

La Fiesta Rivadavia en Colores volvió a consolidarse como un espacio de encuentro, cultura y celebración popular, reafirmando el compromiso de la gestión municipal con el fortalecimiento de la identidad, el desarrollo cultural y la participación comunitaria en el departamento.