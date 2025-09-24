"
Más de 400 gestiones de Gobierno en el operativo San Juan Cerca en Calingasta

El gobernador Marcelo Orrego encabezó la jornada en la Escuela Técnica General Manuel Savio. Los vecinos concretaron trámites del Registro Civil y recibieron tarjetas SUBE. La ministra de Gobierno, Laura Palma, acompañó la actividad.

El operativo San Juan Cerca volvió a desplegarse en Calingasta, esta vez en la Escuela Técnica General Manuel Savio, donde el gobernador Marcelo Orrego encabezó la actividad junto a equipos de diferentes áreas del Estado. La ministra de Gobierno, Laura Palma, acompañó la recorrida.

La visita se extendió de 9 a 15 y permitió a los vecinos resolver trámites sin trasladarse a la Capital. Según los datos del Ministerio de Gobierno, el Registro del Estado Civil y Capacidad de las Personas concretó 115 trámites. Por su parte, la Dirección de Regularización y Consolidación Dominial registró 6 consultas que requerían documentación adicional, 5 vinculadas a expedientes en curso y 3 derivaciones hacia el IPV y el municipio.

Por su parte, el área SUBE atendió una importante demanda: entregó 287 tarjetas y respondió 42 consultas.

La ministra Laura Palma subrayó el valor de estos encuentros: “San Juan Cerca busca garantizar la igualdad de oportunidades, acercando servicios esenciales a cada rincón de la provincia. La respuesta de los vecinos demuestra lo valioso que resulta este contacto directo”.

Con estas cifras, el operativo reafirmó su objetivo de acercar el Estado a la comunidad y facilitar gestiones a cientos de calingastinos.

