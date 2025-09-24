Más de 400 gestiones de Gobierno en el operativo San Juan Cerca en Calingasta

La visita se extendió de 9 a 15 y permitió a los vecinos resolver trámites sin trasladarse a la Capital. Según los datos del Ministerio de Gobierno, el Registro del Estado Civil y Capacidad de las Personas concretó 115 trámites. Por su parte, la Dirección de Regularización y Consolidación Dominial registró 6 consultas que requerían documentación adicional, 5 vinculadas a expedientes en curso y 3 derivaciones hacia el IPV y el municipio.

Por su parte, el área SUBE atendió una importante demanda: entregó 287 tarjetas y respondió 42 consultas.