El operativo San Juan Cerca volvió a desplegarse en Calingasta, esta vez en la Escuela Técnica General Manuel Savio, donde el gobernador Marcelo Orrego encabezó la actividad junto a equipos de diferentes áreas del Estado. La ministra de Gobierno, Laura Palma, acompañó la recorrida.
Más de 400 gestiones de Gobierno en el operativo San Juan Cerca en Calingasta
El gobernador Marcelo Orrego encabezó la jornada en la Escuela Técnica General Manuel Savio. Los vecinos concretaron trámites del Registro Civil y recibieron tarjetas SUBE. La ministra de Gobierno, Laura Palma, acompañó la actividad.