Inspectores de Defensa del Consumidor usarán bodycams para mayor transparencia

La implementación de los bodycams busca dar seguridad a los ciudadanos, respaldar a los inspectores y garantizar la correcta aplicación de la ley, fortaleciendo la confianza en las acciones de Defensa del Consumidor. Carrizo adelantó que la etapa de capacitación de los inspectores está en su fase final y que la tecnología estará operativa muy pronto en toda la provincia.

GARRAFA HOGAR

Garrafa Hogar finalizará el próximo 30 de septiembre, luego de recorrer los 19 departamentos de la provincia con sextas vueltas. Hasta la fecha, se han vendido cerca de 9.000 garrafas, beneficiando principalmente a hogares del interior, donde el acceso al gas es limitado y el costo es significativamente más alto.

Carrizo destacó la importancia de verificar las condiciones de las garrafas y su fecha de vencimiento, recordando que el programa no solo entrega garrafas a precios subsidiados, sino que también retira aquellas que representan un riesgo para los hogares.

Además, la directora resaltó que la iniciativa se complementa con el programa “Conocer tus Derechos”, que busca educar tanto a consumidores como a proveedores sobre la ley, evitando irregularidades como cobros indebidos o incumplimientos de servicios contratados. También mencionó el trabajo con los jóvenes a través de “Cerca de Nuestros Jóvenes”, asegurando que comprendan contratos y acuerdos antes de comprometerse.