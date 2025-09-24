"
Julián Álvarez convirtió su primer Hat-Trick en el Atlético Madrid

Atlético Madrid le ganó 3-2 al Rayo Vallecano en el Estadio Metropolitano, por la sexta fecha de LaLiga 2025-2026 y tuvo un protagonista estelar: Julián Álvarez.

El argentino tuvo su mejor partido como Colchonero y consiguió el primer triplete con esta camiseta. A los 15 minutos del primer tiempo llegó un centro pasado de Marcos Llorente que apenas pudo alcanzar Álvarez. Cuando todo indicaba que lo máximo que iba a poder intentar era un control, el Araña disparó de primera con la zurda y venció sin problemas a Augusto Batalla.

Cerca del final, con su equipo en desventaja Julián Álvarez volvió a aparecer para empatarlo a los 80, con un tanto bien de goleador, 'pescando' un rebote en el área chica tras un cabezazo de Nico González.

Pero la frutilla del postre llegó a los 88', para concretar la remontada y poner un remate que combinó potencia y precisión y se clavó en el ángulo, colocando el 3-2 final.

El 'Araña' llevaba apenas un gol en este inicio de temporada, pero se destapó en el momento indicado, para rescatar a su equipo, justo a días del derbi madrileño ante Real Madrid, de este sábado.

