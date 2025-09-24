El argentino tuvo su mejor partido como Colchonero y consiguió el primer triplete con esta camiseta. A los 15 minutos del primer tiempo llegó un centro pasado de Marcos Llorente que apenas pudo alcanzar Álvarez. Cuando todo indicaba que lo máximo que iba a poder intentar era un control, el Araña disparó de primera con la zurda y venció sin problemas a Augusto Batalla.
Julián Álvarez convirtió su primer Hat-Trick en el Atlético Madrid
Atlético Madrid le ganó 3-2 al Rayo Vallecano en el Estadio Metropolitano, por la sexta fecha de LaLiga 2025-2026 y tuvo un protagonista estelar: Julián Álvarez.