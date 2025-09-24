Julián Álvarez convirtió su primer Hat-Trick en el Atlético Madrid

Pero la frutilla del postre llegó a los 88', para concretar la remontada y poner un remate que combinó potencia y precisión y se clavó en el ángulo, colocando el 3-2 final.

El 'Araña' llevaba apenas un gol en este inicio de temporada, pero se destapó en el momento indicado, para rescatar a su equipo, justo a días del derbi madrileño ante Real Madrid, de este sábado.