Rompiendo moldes: Mayra, la colectivera que celebra su día en el 407

Con orgullo, Mayra contó que su deseo de ser colectivera nació hace más de diez años, cuando lo compartió con su padre y recibió con humor un “vos estás loca”. Hoy, ese sueño es una realidad.

“Es un tema de organización”, explicó al hablar de cómo combina la maternidad con su labor diaria. Tiene tres hijos —dos adolescentes y una niña pequeña— y logra equilibrar su vida familiar con los horarios de trabajo.