En el marco del Día del Colectivero, una historia distinta resonó desde Chimbas. Mayra Sillero, de 35 años, es una de las cuatro mujeres que conducen colectivos en la empresa Albardón y desde hace un año y medio maneja la línea 407 de la Red Tulum.
Rompiendo moldes: Mayra, la colectivera que celebra su día en el 407
En el Día del Colectivero, Mayra Sillero compartió su experiencia al mando de la línea 407. Madre de tres hijos, combina maternidad y pasión por una profesión históricamente masculina.