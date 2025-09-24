"
Rompiendo moldes: Mayra, la colectivera que celebra su día en el 407

En el Día del Colectivero, Mayra Sillero compartió su experiencia al mando de la línea 407. Madre de tres hijos, combina maternidad y pasión por una profesión históricamente masculina.

En el marco del Día del Colectivero, una historia distinta resonó desde Chimbas. Mayra Sillero, de 35 años, es una de las cuatro mujeres que conducen colectivos en la empresa Albardón y desde hace un año y medio maneja la línea 407 de la Red Tulum.

Con orgullo, Mayra contó que su deseo de ser colectivera nació hace más de diez años, cuando lo compartió con su padre y recibió con humor un “vos estás loca”. Hoy, ese sueño es una realidad.

“Es un tema de organización”, explicó al hablar de cómo combina la maternidad con su labor diaria. Tiene tres hijos —dos adolescentes y una niña pequeña— y logra equilibrar su vida familiar con los horarios de trabajo.

La colectivera resaltó además el respeto y compañerismo de sus colegas varones: “Nos enseñaron recorridos, calles y me tuvieron mucha paciencia. Me tratan muy bien”.

En un oficio históricamente masculino, Mayra invita a más mujeres a sumarse: “Es cuestión de animarse y tener valor para hacerlo. Es hermoso manejar, dialogar con la gente y ver la alegría de los chicos cuando pedís bocina. Eso no tiene recompensa”.

Su historia refleja cómo las mujeres van ganando espacio en todas las profesiones, incluso en aquellas que parecían vedadas para ellas.

