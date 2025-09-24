Fentanilo contaminado: Diputados activó la comisión investigadora

Las primeras coordenadas de la comisión investigadora

Como primera acción, el martes que viene recibirán a los familiares de las víctimas. Además, buscan concretar inmediatamente una reunión con el titular del Juzgado Federal N° 3 de La Plata, Ernesto Kreplak, quien lleva la causa.

"Queremos poder acompañar la situación de las víctimas, esclarecer estos hechos y hacer propuestas que eviten futuras situaciones como las que han pasado”, afirmó Fein una vez terminado el encuentro.

En esa línea, se refirió a la posible reunión con Kreplak y aclaró que “no tenemos ninguna intención de entorpecer su trabajo. Pero él mismo dijo que le faltan normativas. Queremos saber cuáles para poder impulsarlas", detalló.

El objetivo de la comisión es relevar todos los casos confirmados, probables y sospechosos, investigar la cronología del brote, identificar sus causas y establecer responsabilidades dentro del sistema de salud. Además, busca verificar el estado de habilitación y el cumplimiento normativo del laboratorio HLB Pharma y de Ramallo S.A., así como determinar el grado de responsabilidad de los organismos del Estado.

Uno por uno, los integrantes de la comisión investigadora

Tras la decisión del bloque de UxP de ceder cuatro lugares para concretar la conformación de la comisión, finalmente quedó integrada por 31 diputados de distintos espacios. Quienes entraron en lugar del peronismo fueron Christian Castillo, del Frente de Izquierda, Mariela Coletta y Marcela Coli de Democracia para Siempre, y Esteban Paulón de Encuentro Federal.

También la integran Paula Oliveto (Coalición Cívica); Pablo Juliano (Democracia para Siempre); Margarita Stolbizer (Encuentro Federal); Pablo Outes (Innovación Federal); Pablo Ansaloni, Alida Ferreyra, Gerardo Huesen, Lilia Lemoine, Santiago Santurio y Pablo Cervi (LLA); Nancy Ballejos, Alejandro Bongiovanni y Javier Sánchez Wrba (Pro); Karina Banfi y Natalia Sarapura (UCR); y Jorge Araujo Hernández, Florencia Carignano, Carlos Castagneto, Ramiro Gutiérrez, Germán Martínez, Paula Penacca, Eduardo Toniolli, Eduardo Valdés y Pablo Yedlin (UxP).