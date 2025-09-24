Después de casi una semana de interrupción total, la calle Las Heras quedará nuevamente habilitada al tránsito este jueves, en el tramo comprendido entre Avenida Libertador y 25 de Mayo, muy cerca del Parque de Mayo.
Terminaron las obras y calle Las Heras vuelve a habilitarse al tránsito
La arteria que conecta Avenida Libertador con 25 de Mayo vuelve a habilitarse al tránsito tras trabajos de repavimentación que mejorarán la circulación en una de las zonas más transitadas de la Capital sanjuanina.