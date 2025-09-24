Terminaron las obras y calle Las Heras vuelve a habilitarse al tránsito

La obra, a cargo del Ministerio de Infraestructura, Agua y Energía a través de la Dirección Provincial de Vialidad, tuvo como objetivo optimizar una de las arterias más utilizadas por vecinos y conductores de la ciudad.

Los trabajos incluyeron la demolición de las losas deterioradas, el relleno y compactación del terreno para asegurar una base sólida, y la limpieza y sellado de juntas y fisuras. Luego se aplicó una capa de arena asfáltica para nivelar la superficie, culminando con una carpeta de concreto asfáltico de 4 centímetros de espesor que garantiza una calzada más segura y duradera.