Terminaron las obras y calle Las Heras vuelve a habilitarse al tránsito

La arteria que conecta Avenida Libertador con 25 de Mayo vuelve a habilitarse al tránsito tras trabajos de repavimentación que mejorarán la circulación en una de las zonas más transitadas de la Capital sanjuanina.

Después de casi una semana de interrupción total, la calle Las Heras quedará nuevamente habilitada al tránsito este jueves, en el tramo comprendido entre Avenida Libertador y 25 de Mayo, muy cerca del Parque de Mayo.

La obra, a cargo del Ministerio de Infraestructura, Agua y Energía a través de la Dirección Provincial de Vialidad, tuvo como objetivo optimizar una de las arterias más utilizadas por vecinos y conductores de la ciudad.

Los trabajos incluyeron la demolición de las losas deterioradas, el relleno y compactación del terreno para asegurar una base sólida, y la limpieza y sellado de juntas y fisuras. Luego se aplicó una capa de arena asfáltica para nivelar la superficie, culminando con una carpeta de concreto asfáltico de 4 centímetros de espesor que garantiza una calzada más segura y duradera.

Técnicos de Vialidad Provincial y del Municipio de la Capital supervisaron cada etapa para asegurar la calidad y la seguridad de la intervención. Con la reapertura, se espera una mejora en el flujo vehicular y una mayor comodidad para quienes transitan por este punto clave de la ciudad.

