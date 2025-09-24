River perdió con Palmeiras y quedó eliminado de la Copa Libertadores

Embed ¡El cabezazo de Vitor Roque que puso de nuevo a @palmeiras al mando de la serie!#GloriaEterna pic.twitter.com/FhW4uUOcM4 — CONMEBOL Libertadores (@Libertadores) September 25, 2025

El complemento cambió el partido. A los 6 minutos, Vitor Roque empató tras un rebote que Armani no pudo contener.

River perdió intensidad y, ya sin Quintero en cancha, le costó generar peligro. El golpe final llegó a los 42 minutos: Marcos “Huevo” Acuña bajó a Torres dentro del área, recibió la segunda amarilla y se fue expulsado. José Manuel López transformó el penal en el 2-1, y en el tiempo agregado volvió a marcar para el 3-1 definitivo.

Palmeiras ahora espera rival en semifinales, que saldrá del cruce entre Sao Paulo y Liga de Quito. River, en tanto, deberá enfocarse en las competencias locales y en rearmar su plantel tras un encuentro cargado de roces, amonestaciones y una defensa que no pudo contener el empuje brasileño.