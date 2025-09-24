"
River perdió con Palmeiras y quedó eliminado de la Copa Libertadores

River soñó con la remontada en São Paulo y hasta pegó primero, pero Palmeiras reaccionó a pura contundencia y lo dejó afuera de la Copa con un 3-1 que dolió en cada rincón millonario.

River Plate llegó al Allianz Parque con la ilusión de revertir el 2-1 adverso de la ida en Núñez, pero terminó despidiéndose de la Copa Libertadores 2025. Palmeiras se impuso 3-1 en la vuelta de los cuartos de final y selló su clasificación a semifinales con un marcador global de 5-2.

El inicio fue todo para los dirigidos por Marcelo Gallardo. A los 7 minutos, Maximiliano Salas conectó de cabeza un preciso centro de Juan Fernando Quintero y abrió el marcador, su primer tanto con la camiseta millonaria. Con esa ventaja, River igualaba la serie y se animaba a soñar. Franco Armani, en dos intervenciones brillantes, sostuvo la diferencia en la primera mitad, y Castaño tuvo una ocasión clarísima antes del descanso.

El complemento cambió el partido. A los 6 minutos, Vitor Roque empató tras un rebote que Armani no pudo contener.

River perdió intensidad y, ya sin Quintero en cancha, le costó generar peligro. El golpe final llegó a los 42 minutos: Marcos “Huevo” Acuña bajó a Torres dentro del área, recibió la segunda amarilla y se fue expulsado. José Manuel López transformó el penal en el 2-1, y en el tiempo agregado volvió a marcar para el 3-1 definitivo.

Palmeiras ahora espera rival en semifinales, que saldrá del cruce entre Sao Paulo y Liga de Quito. River, en tanto, deberá enfocarse en las competencias locales y en rearmar su plantel tras un encuentro cargado de roces, amonestaciones y una defensa que no pudo contener el empuje brasileño.

