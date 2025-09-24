River Plate llegó al Allianz Parque con la ilusión de revertir el 2-1 adverso de la ida en Núñez, pero terminó despidiéndose de la Copa Libertadores 2025. Palmeiras se impuso 3-1 en la vuelta de los cuartos de final y selló su clasificación a semifinales con un marcador global de 5-2.
River perdió con Palmeiras y quedó eliminado de la Copa Libertadores
River soñó con la remontada en São Paulo y hasta pegó primero, pero Palmeiras reaccionó a pura contundencia y lo dejó afuera de la Copa con un 3-1 que dolió en cada rincón millonario.