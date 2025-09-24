Cayó un ladrón en Capital y "el Cristo" fue detenido nuevamente en 9 de Julio

De inmediato alertó al 911 y personal de la Comisaría 3° se dirigió al lugar. Tras un rastrillaje, lograron detener a Maximiliano Marcelo Escudero en calle Güemes 333 Sur. Al inspeccionar la vivienda, constataron que la puerta del quincho había sido violentada. Además, las cámaras registraron el momento en que Escudero ingresaba al domicilio. El caso quedó bajo el procedimiento especial de flagrancia.

El regreso del “Cristo” en 9 de Julio

image

El segundo hecho se registró en 9 de Julio, donde fue detenido Christofer González, conocido en el ambiente delictivo como “el Cristo”. Según la denuncia, González habría robado una manguera de 25 metros del Centro de Salud “Carlos Bouthery”, en su mismo departamento.

El sospechoso, que cuenta con antecedentes por robos, estafas y amenazas, quedó a disposición de la UFI Delitos contra la Propiedad. En los próximos días se llevará a cabo la audiencia judicial y, de acuerdo a fuentes oficiales, sus antecedentes podrían derivar en una condena que implique su regreso al Servicio Penitenciario Provincial.