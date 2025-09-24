"
San Juan 8
San Juan 8 San Juan 8
San Juan 8
La Red SJ en vivo
Canal 8 en Vivo
San Juan 8 > Policiales > ladrón

Cayó un ladrón en Capital y "el Cristo" fue detenido nuevamente en 9 de Julio

En distintos procedimientos, la Policía detuvo a dos hombres acusados de robo. Uno fue sorprendido en Capital y el otro, reincidente, cayó en 9 de Julio.

En las últimas horas, efectivos policiales intervinieron en dos casos de robo ocurridos en distintos departamentos de la provincia, que terminaron con la detención de los sospechosos.

Intento de robo en Capital

El primero de los hechos ocurrió en calle Santa Fe 636 Este, Capital, donde una mujer de 66 años advirtió, gracias a las cámaras de seguridad de su casa, la presencia de un desconocido en el fondo de su domicilio.

Te puede interesar...

De inmediato alertó al 911 y personal de la Comisaría 3° se dirigió al lugar. Tras un rastrillaje, lograron detener a Maximiliano Marcelo Escudero en calle Güemes 333 Sur. Al inspeccionar la vivienda, constataron que la puerta del quincho había sido violentada. Además, las cámaras registraron el momento en que Escudero ingresaba al domicilio. El caso quedó bajo el procedimiento especial de flagrancia.

El regreso del “Cristo” en 9 de Julio

image

El segundo hecho se registró en 9 de Julio, donde fue detenido Christofer González, conocido en el ambiente delictivo como “el Cristo”. Según la denuncia, González habría robado una manguera de 25 metros del Centro de Salud “Carlos Bouthery”, en su mismo departamento.

El sospechoso, que cuenta con antecedentes por robos, estafas y amenazas, quedó a disposición de la UFI Delitos contra la Propiedad. En los próximos días se llevará a cabo la audiencia judicial y, de acuerdo a fuentes oficiales, sus antecedentes podrían derivar en una condena que implique su regreso al Servicio Penitenciario Provincial.

Temas

Te puede interesar