Cuándo y contra quiénes jugará la Selección Argentina, en su gira por EE.UU

Además, realizaron la presentación formal del espectáculo que llevará a cabo el artista cubano “Bebeshito” en el entretiempo del duelo amistoso entre Argentina y Venezuela.

“Asimismo, se iniciaron las gestiones para que la compañía VMG Sports lleve adelante comercialmente los partidos amistosos de la fecha FIFA de junio 2026”, cerró la AFA su comunicado oficial.

Por otro lado, el “Chiqui” Tapia subió a una publicación a su cuenta oficial de Instagram sobre la conferencia. La misma estuvo titulada con euforia: “se viene la gira de nuestra Selección por los Estados Unidos”.

image

En el final de la descripción de su posteo, el presidente de la AFA cerró con un adelanto de los partidos de la Gira por Estados Unidos: “en octubre, amistosos ante Venezuela y Puerto Rico para seguir preparándonos con todo de cara al Mundial 2026”.

Chiqui Tapia on Instagram: "¡Se viene la gira de nuestra Selección por los Estados Unidos! Fue un placer haber anunciado oficialmente los próximos encuentros que tendrá Argentina junto a @javiervoltaje, CEO de @vmg_sports; @ivanriverapur, presidente de la @fpfpuertorico; representantes de @fvf_oficial; @onielbebeshito y @daddyyankee. En octubre, amistosos ante Venezuela y Puerto Rico para seguir preparándonos con todo de cara al Mundial 2026. ¡Gracias a todos los presentes!"