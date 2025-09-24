Perros sueltos desataron pánico en Albardón y una vecina terminó herida

De acuerdo a fuentes policiales, la víctima sufrió mordeduras en ambas piernas y, tras el desbande general, fue asistida de inmediato por sus compañeros de entrenamiento. Minutos después, una ambulancia la trasladó al Hospital Giordano, donde recibió atención médica de urgencia. Hasta el momento, no se difundieron detalles sobre su evolución.

Vecinos de la zona aseguran que la presencia de jaurías es cada vez más frecuente en el parque, uno de los espacios verdes más concurridos del departamento. “Hace semanas que venimos pidiendo que el municipio haga algo. Es un peligro para todos, sobre todo para los chicos”, expresó un residente.