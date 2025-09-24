La mañana de este martes en Albardón quedó marcada por un violento ataque de perros callejeros. Una mujer, de quien no trascendió la identidad, realizaba actividad física junto a otras personas en las inmediaciones del Parque Latino cuando, de manera repentina, dos canes que merodeaban el lugar se abalanzaron sobre ella.
Perros sueltos desataron pánico en Albardón y una vecina terminó herida
Una mujer que hacía ejercicio en el Parque Latino fue mordida en las piernas por al menos dos perros y debió ser trasladada al Hospital Giordano. Vecinos reclaman controles urgentes ante la presencia constante de jaurías.