Perros sueltos desataron pánico en Albardón y una vecina terminó herida

Una mujer que hacía ejercicio en el Parque Latino fue mordida en las piernas por al menos dos perros y debió ser trasladada al Hospital Giordano. Vecinos reclaman controles urgentes ante la presencia constante de jaurías.

La mañana de este martes en Albardón quedó marcada por un violento ataque de perros callejeros. Una mujer, de quien no trascendió la identidad, realizaba actividad física junto a otras personas en las inmediaciones del Parque Latino cuando, de manera repentina, dos canes que merodeaban el lugar se abalanzaron sobre ella.

De acuerdo a fuentes policiales, la víctima sufrió mordeduras en ambas piernas y, tras el desbande general, fue asistida de inmediato por sus compañeros de entrenamiento. Minutos después, una ambulancia la trasladó al Hospital Giordano, donde recibió atención médica de urgencia. Hasta el momento, no se difundieron detalles sobre su evolución.

Vecinos de la zona aseguran que la presencia de jaurías es cada vez más frecuente en el parque, uno de los espacios verdes más concurridos del departamento. “Hace semanas que venimos pidiendo que el municipio haga algo. Es un peligro para todos, sobre todo para los chicos”, expresó un residente.

El episodio reavivó el pedido de medidas concretas para controlar a los animales sueltos y prevenir nuevos ataques. Autoridades municipales y de zoonosis aún no emitieron un comunicado oficial.

