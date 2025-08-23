Más de 200 personas participaron en la caminata por el día de la Nutrición

Cronograma de la actividad

Los participantes se reunieron a las 9 h en los jardines del Teatro del Bicentenario para formar parte del recorrido. Partieron por Ignacio de la Roza frente al Centro Cívico rumbo a la calle Las Heras, continuaron por Libertador, Urquiza, 25 de mayo y regresaron por calle Las Heras hacia Ignacio de la Roza hasta llegar al punto de encuentro.

Al finalizar, quienes formaron parte de la caminata pudieron acceder al circuito de salud que disponía de vacunación, control de signos vitales, control de peso y talla, reanimación cardiopulmonar (RCP) y valoración de riesgo cardiovascular.

Además, se brindó consejería de odontología; testeos de VIH, sífilis, hepatitis C y tuberculosis; consejería para adultos mayores -PRONEAS-;(Programa Lucha contra el Sedentarismo y División Odontología con consejería y entrega de cepillos dentales

En la ocasión, estuvieron presentes acompañando a los equipos de Salud la jefa del Departamento Medicina Asistencial, Romina Mataix, el Secretario de Gobierno del Municipio de la Capital, Leandro Fernández, la Jefa de Nutrición, Andrea Sardiña y la Jefa de División Enfermería, Marianela Pérez y el Jefe del Programa en Respuesta al VIH, Sífilis y Hepatitis, Miguel Rueda .

Hay que destacar que esta iniciativa se da en el marco de la conmemoración del Día del Nutricionista, celebrado el pasado 11 de agosto.