Ranking de infractores: el cinturón y el celular fueron las fatlas más comunes

El jefe del D7, Ricardo Díaz, confirmó que no hubo fallecidos en las zonas de cobertura. Se labraron 375 actas y se retuvieron casi 100 licencias de conducir.

Con la finalización de la temporada estival, las autoridades policiales brindaron los números finales del Operativo Verano, un dispositivo especial que trabajó de forma paralela a la Dirección D7 para custodiar las zonas de mayor concentración turística en San Juan, como los perilagos y el río en calle Las Moras.

Durante los meses de funcionamiento, el balance arrojó datos significativos sobre el comportamiento de los conductores:

  • 375 actas de infracción labradas en total.

  • 262 vehículos radiados de circulación.

  • 99 licencias de conducir retenidas.

  • 7 conductores sancionados por alcoholemia positiva (bajo el artículo 23).

El comisario Díaz calificó en radio Sarmiento el resultado como "altamente positivo", resaltando que en las zonas de cobertura no se tuvieron que lamentar víctimas fatales, incluso en momentos donde la afluencia de gente fue tan masiva que obligó a realizar cortes anticipados por desborde de público.

El "ranking" de las infracciones

A pesar de las campañas de concientización, la policía detectó que los sanjuaninos mantienen vicios peligrosos al volante. El ranking de faltas más comunes fue:

  • No uso del cinturón de seguridad.

  • Circular sin luces encendidas.

  • Conducir con una sola mano (generalmente por el uso del celular).

Sobre este último punto, Díaz fue tajante: "El celular no solo hace que sueltes el volante, sino que te distrae. A 100 km/h, una persona tarda 120 metros en frenar de 0 a 100 en condiciones normales; con una sola mano, el control del vehículo es mucho menor".

Desde el D7 explicaron que la seguridad vial se basa en dos pilares: la prevención mediante charlas y campañas, y la infracción como último recurso. "A veces somos hijos del rigor", admitió el jefe policial, señalando que las excusas más frecuentes de los infractores van desde "recién salgo" hasta "era una llamada importante".

