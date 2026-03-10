Ranking de infractores: el cinturón y el celular fueron las fatlas más comunes

El "ranking" de las infracciones

A pesar de las campañas de concientización, la policía detectó que los sanjuaninos mantienen vicios peligrosos al volante. El ranking de faltas más comunes fue:

No uso del cinturón de seguridad.

Circular sin luces encendidas.

Conducir con una sola mano (generalmente por el uso del celular).

Sobre este último punto, Díaz fue tajante: "El celular no solo hace que sueltes el volante, sino que te distrae. A 100 km/h, una persona tarda 120 metros en frenar de 0 a 100 en condiciones normales; con una sola mano, el control del vehículo es mucho menor".

Desde el D7 explicaron que la seguridad vial se basa en dos pilares: la prevención mediante charlas y campañas, y la infracción como último recurso. "A veces somos hijos del rigor", admitió el jefe policial, señalando que las excusas más frecuentes de los infractores van desde "recién salgo" hasta "era una llamada importante".