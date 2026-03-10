Con la finalización de la temporada estival, las autoridades policiales brindaron los números finales del Operativo Verano, un dispositivo especial que trabajó de forma paralela a la Dirección D7 para custodiar las zonas de mayor concentración turística en San Juan, como los perilagos y el río en calle Las Moras.
Ranking de infractores: el cinturón y el celular fueron las fatlas más comunes
El jefe del D7, Ricardo Díaz, confirmó que no hubo fallecidos en las zonas de cobertura. Se labraron 375 actas y se retuvieron casi 100 licencias de conducir.