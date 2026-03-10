Alarma ginecológica: las sanjuaninas postergan sus chequeos y crecen los riesgos

En Argentina, el cáncer de cuello uterino no es una estadística lejana; es el tercer tumor más común en mujeres. Cada año, el país registra más de 4.600 nuevos casos y se cobra la vida de entre 2.200 y 2.500 mujeres. Ante este escenario, el Hospital Guillermo Rawson activó una red de contención que, en su primera jornada, encendió las alarmas por el perfil de las pacientes.
De los 100 turnos dispuestos para el primer viernes de la campaña, 90 pacientes asistieron efectivamente. Sin embargo, el dato revelador para el equipo médico fue la edad y el historial de las consultas.
Melina Luna, tocoginecóloga a cargo de la iniciativa, fue tajante sobre lo observado en los consultorios: “Vimos una gran concurrencia de mujeres menores de 30 años que no se realizaban controles desde hacía más de dos años. Esta brecha en el seguimiento es un factor de riesgo que no podemos ignorar”.
Para la especialista, la clave reside en la continuidad: “El control anual es la herramienta más fuerte que tenemos. Durante la campaña de 2025 atendimos a 380 pacientes y detectamos 6 lesiones precancerosas. Esos no son solo números: son 6 casos de cáncer que evitamos”, enfatizó Luna.
Un enemigo silencioso y prevenible
Casi la totalidad de estos casos son causados por el Virus del Papiloma Humano (VPH). Lo paradójico de esta enfermedad es que es altamente prevenible. La estrategia sanitaria es clara:
Vacunación: Gratuita y obligatoria contra el VPH.
Detección: El Papanicolaou (PAP) y los tests de VPH permiten identificar anomalías mucho antes de que se conviertan en tumores malignos.
El cronograma de atención
La campaña no se detiene. Durante los viernes 13, 20 y 27 de marzo, de 9:00 a 14:00, el hospital mantendrá sus puertas abiertas para recibir a todas aquellas sanjuaninas que necesiten poner al día su salud.
"El hospital garantiza el seguimiento de cualquier resultado anormal. No se trata solo de hacer el test, sino de acompañar a la paciente en todo el proceso de curación", concluyó la doctora Luna.