Alarma ginecológica: las sanjuaninas postergan sus chequeos y crecen los riesgos

Melina Luna, tocoginecóloga a cargo de la iniciativa, fue tajante sobre lo observado en los consultorios: “Vimos una gran concurrencia de mujeres menores de 30 años que no se realizaban controles desde hacía más de dos años. Esta brecha en el seguimiento es un factor de riesgo que no podemos ignorar”.

Para la especialista, la clave reside en la continuidad: “El control anual es la herramienta más fuerte que tenemos. Durante la campaña de 2025 atendimos a 380 pacientes y detectamos 6 lesiones precancerosas. Esos no son solo números: son 6 casos de cáncer que evitamos”, enfatizó Luna.

controles ginecologicos hospital rawson

Un enemigo silencioso y prevenible

Casi la totalidad de estos casos son causados por el Virus del Papiloma Humano (VPH). Lo paradójico de esta enfermedad es que es altamente prevenible. La estrategia sanitaria es clara:

Vacunación: Gratuita y obligatoria contra el VPH.

Detección: El Papanicolaou (PAP) y los tests de VPH permiten identificar anomalías mucho antes de que se conviertan en tumores malignos.

El cronograma de atención

La campaña no se detiene. Durante los viernes 13, 20 y 27 de marzo, de 9:00 a 14:00, el hospital mantendrá sus puertas abiertas para recibir a todas aquellas sanjuaninas que necesiten poner al día su salud.

"El hospital garantiza el seguimiento de cualquier resultado anormal. No se trata solo de hacer el test, sino de acompañar a la paciente en todo el proceso de curación", concluyó la doctora Luna.