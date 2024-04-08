Más de 100 DNI fueron encontrados en la vía pública

SORIA WALTER NAHUEL
MARTÍNEZ MINGOLLA BRAYAN ALEJANDRO
DOHMEN NELLY SUSANA
CALDERON ROSANA MYRIAM
ALDECO JORQUERA URIEL ENZO LUIS
FERNÁNDEZ LOZANA HUGO
RIMOLO LIMONE LUCA ISAÍAS
DÍAZ BRAIAN LUCAS
MOLINA ACOSTA MAURO ADRIÁN
BAEZ MARIANA YAMILA
MUNIZAGA MATÍAS EZEQUIEL
BRUNA DEBORA PAMELA
RUIZ CASTRO TIZIANO VALENTÍN
TORNESE MONTERO VALENTÍN HERNÁN
BARBARÁN MAURICIO MANUEL
LUNA MOLINA YAMILA INÉS
MAS RIVEROS PAULINA
ARGUELLO AGÜERO NICOLÁS FABRICIO
GATICA FRANCISCO JOAQUÍN
ABALLAY GISELA EMILSE
VALERA SOSA PABLO DANIEL
MERCADO CONTRERAS CARLOS MARIO
FERNÁNDEZ PEDRO MIGUEL
GONZÁLEZ SILVIA MAGDALENA
ROSALES GUERRA GAEL BENJAMÍN
CALDERON MARTIN
BERENGUEL JOSÉ ANTONIO
JOFRÉ NÉSTOR FABIÁN
MOREYRA GALLARDO MAYCO JULIO
ZABALA MARTÍN ALEJANDRO
FIGUEROA MARCIO ADRIÁN
PÉREZ ARACELI ABIGAÍL
ORTIZ BORREGO ALMA DENIS
RODRÍGUEZ JOSÉ ALBERTO
AGÜERO ÁBILA ANIA PAOLA
OROZCO LUIS ALBERTO
BAMBA MIRTA SILVIA
SARMIENTO PAREDES ISAÍAS EMANUEL
GUGLIELMINO RUIZ MARÍA JAEL
HIDALGO JONATAN FABRICIO
OLIVARES AGUSTÍN EZEQUIEL
CASTRO PATRICIA HAYDEE
QUIROGA JOHANA ALEJANDRA
ÁLVAREZ CIPRIANO WENCELAO
VIDELA GODOY SHEILA JAZMÍN
SANDOVAL LIDIA ANAHÍ
MEJIVA CRISTIAN MAXIMILIANO
HERRERA FACUNDO ANDRÉS
FUENTES EMILIA VIRGINIA
MORALES ARIANA CELENA
CASTILLO QUIMEY LOURDES
MARIA JULIETA EVOLINA RODRÍGUEZ
TORRES YAMILA ANABEL
VILLARROEL MARTÍN FEFERICO
CHAVES AGÜERO LAURA GISEL
LUCERO ABEL SANTIAGO
MOLINI HÉCTOR HUGO
ORTEGA MAURIN MARTINA
GONZÁLES HÉCTOR ADOLFO
CASTRO IGNACIO ROMÁN
FERNÁNDEZ PEDRO MIGUEL
DE LA CRUZ CAMISAY ALEX NAHUEL
RIVEROS FONTECHIA ROCÍO MARLEN
DÍAZ MARGARITA GLADYS
MORALES PEDRO ORLANDO
OLIVIA BUSTOS NATALIA GRACIELA
GUTIÉRREZ LUJÁN MARÍA EMILIA
CARRIZO OLMEDO CELESTE ELIZABET
CAMPAÑA FRANCO DAVID
GUTIÉRREZ ALEXIS EDGAR
PORRA SALINAS JESIMIEL JANINA
DE SANTIS NUNCIO
OLIVA BUSTOS NATALIA GRACIELA
GATICA FRANCISCO JOAQUÍN
MONTERO ARAYA MATÍAS ANDRÉS
GONZÁLEZ JOSÉ AGUSTÍN
GUERRERO RICARDO ARIEL
LUCERO YANELA MAGALÍ
ORTIZ BORREGO ALMA DENIS
ESCUDERO CRUZ LUIS DAVID
WAGNER MILAGROS VERÓNICA
VILLAFAÑE GERARDO MIGUEL
ESPINOSA BRAIAN FIDEL
GIL PACHECO GONZALO NICOLÁS
ROJAS CARDENAS CECILIA DE LAS MERCEDES
TEJADA FLORENCIA
CARRIZO ELIZONDO SILVIA MABEL
QUIROGA RUARTE MARTIN PEDRO
BARAHONA GONZÁLEZ JOMENA MARÍA
MOIINA DANIELA EMILSE
OLGUIN ROMINA GISEL
CESPED PEDRO SEBASTIAN NICOLÁS
SUAREZ JALAFF FABRICIO SAMIR
LOZADA GONZALEZ JESÚS EMANUEL
GARAY HÉCTOR ANDRÉS
ROMANO NICOL SELENA
ESCALONA GIMENA NOEMI
CRUZ LIMACHI ALBERTO
GUARDIA PEDRO EDUARDO
ECHEGARAY SILVINA MARCELA
CABALLERO JORDAN FERNANDO EXEQUIEL
GOMEZ JORDA VIKO ABRIL
CAMPOS MAURO JESUS
AHUMADA LUNA ESTEBAN JOSE
OLMEDO SOSA GIULIANA AILIN
SCHULTHEIS SOLAR MAXIMO GASTON
LARA DIAZ ENZO RICARDO
Cédulas de Conducir:
ESPEJO JOSÉ ALEJANDRO
BUSTOS RIVADERO TERESITA SILVANA
ABALLAY GALDEANO HERNÁN RAÚL
DÍAZ BRAIAN LUCAS
GONZÁLEZ MALLEA ELVIO JAVIER
CORTEZ ROBLES JOAQUIN JOSÉ
GUZMAN SARA GABRIELA
MONTERO LILIANA MABEL
OYOLA IGNACIO MARTIR
ABALLAY GALDEANO OFELIA AMALIA
GOMEZ ROJAS MARIANO OMAR
SANTANDER JORGE LUIS
MONTERO LILIANA MABEL
Pasaportes:
AGUILAR CUADROS NICOLÁS ANTONIO
ALONSO RUEDA NÉLIDA OLGA
Carnets de Obra Social Provincia:
GONZÁLEZ HÉCTOR ADOLFO
GONZÁLEZ SILVIA MAGDALENA
MÁRQUEZ RAÚL ANTONIO
ARMENDARIZ MÓNICA
GONZÁLEZ MALLEA ELVIO JAVIER
Carnets de Discapacidad:
LUNA PEDRO RAMÓN
ESPINOZA SEGUNDO
COSTA LILIANA
Licencias de Conducir:
GONZÁLEZ MALLEA ELVIO JAVIER
TAPIA RAMÓN ALBERTO
MONTIVERO VILLAFAÑE FEDERICO LEANDRO
CARPENA CHAVES EMANUEL IVÁN
GÓMEZ NANCY ELIZABETH
GONZÁLEZ JOSÉ AGUSTÍN
Los documentos podrán ser reclamados de lunes a viernes en horario de 08:00 a 21:00 horas, o mediante contacto telefónico al 4296818 o al 4296819. Es imperativo presentar la debida identificación al momento de reclamar los documentos extraviados.