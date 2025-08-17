Tras la oficialización de la lista de candidatos a diputados nacionales del frente orreguista Por San Juan, en la cual se anunció las postulaciones del vicegobernador Fabián Martín, la ministra de Gobierno Laura Palma y el diputado provincial bloquista Federico Rizo, las redes sociales se colmaron de saludos y repercusiones.
Martín: "Tenemos que seguir poniendo siempre primero a San Juan"
El vicegobernador Fabián Martín hizo un descargo en las redes sociales tras su oficialización como candidato a diputado nacional del frente Por San Juan.