Martín: "Tenemos que seguir poniendo siempre primero a San Juan"

“Con el mismo compromiso de siempre por esta provincia que amo y por la que vengo trabajando desde hace años, y por pedido del espacio político que integro, asumo este nuevo desafío de ser candidato a diputado nacional del Frente Por San Juan.

Lo hago convencido de que los Sanjuaninos no queremos volver al pasado qué nos hizo tanto mal.

Tenemos que seguir trabajando en equipo junto a nuestro Gobernador @drmarorrego , poniendo siempre primero a San Juan.

Nuestro único compromiso es con esta provincia y cada una de las familias sanjuaninas.

Vamos a seguir firmes haciendo todo lo necesario X San Juan”.