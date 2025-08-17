"
Martín: "Tenemos que seguir poniendo siempre primero a San Juan"

El vicegobernador Fabián Martín hizo un descargo en las redes sociales tras su oficialización como candidato a diputado nacional del frente Por San Juan.

Luego del posteo del gobernador Marcelo Orrego con la oficialización de la lista, el primero en publicar en sus redes fue Fabián Martín, con quien llegó al Ejecutivo provincial en 2023.

A través de su cuenta de Instagram, el flamante candidato Fabián Martín manifestó:

“Con el mismo compromiso de siempre por esta provincia que amo y por la que vengo trabajando desde hace años, y por pedido del espacio político que integro, asumo este nuevo desafío de ser candidato a diputado nacional del Frente Por San Juan.

Lo hago convencido de que los Sanjuaninos no queremos volver al pasado qué nos hizo tanto mal.

Tenemos que seguir trabajando en equipo junto a nuestro Gobernador @drmarorrego , poniendo siempre primero a San Juan.

Nuestro único compromiso es con esta provincia y cada una de las familias sanjuaninas.

Vamos a seguir firmes haciendo todo lo necesario X San Juan”.

