Fabián Martín y Laura Palma encabezarán la lista del Frente Por San Juan

El tercer lugar en la lista corresponde a Federico Rizo, diputado provincial del Partido Bloquista, que ingresó a la Legislatura local tras el fallecimiento de Horacio Quiroga y la renuncia de Florencia Peñaloza, quien era la reemplazante directa. La incorporación del Bloquismo al Frente Por San Juan representa un cambio político significativo, ya que el partido había mantenido históricamente vínculos con el peronismo sanjuanino desde 2007 hasta 2023. Rizo aporta experiencia legislativa y representa un sector que refuerza la amplitud de la alianza oficialista.

La coalición que integra esta lista incluye Producción y Trabajo, PRO, UCR, Activar, Dignidad Ciudadana y el Bloquismo, y busca consolidar una fórmula competitiva que combine representación partidaria, trayectoria política y gestión de gobierno. El gobernador Marcelo Orrego jugó un papel clave en la definición de los nombres, evaluando distintas alternativas y asegurando que la cabeza de lista represente su proyecto y aporte su impronta personal a la campaña electoral.

Por el momento, los candidatos suplentes aún están en etapa de definición. Se espera que los nombres elegidos reflejen un equilibrio entre representatividad partidaria y continuidad del proyecto oficialista. La información continuará actualizándose a medida que el Frente Por San Juan complete la totalidad de su lista de candidatos para los comicios del 26 de octubre mediante redes sociales, según confirmaron desde el partido.

Por Gabriel Rotter.