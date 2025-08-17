"
Fabián Martín y Laura Palma encabezarán la lista del Frente Por San Juan

El Frente Por San Juan eligió a Fabián Martín y Laura Palma como cabeza de lista; Federico Rizo ocupará el tercer lugar por el Bloquismo. Serán los protagonistas en las Elecciones Legislativas del próximo 26 de octubre.

Fabián Martín, que ya participó en una elección nacional en 2013, ocupa la vicegobernación desde 2023 como compañero de fórmula de Orrego. Además, es vicepresidente del partido Producción y Trabajo, lo que le otorga un rol central dentro del oficialismo. Su candidatura responde a la estrategia de consolidar la representación del gobierno provincial en el Congreso Nacional y a la confianza que Orrego deposita en su trayectoria y gestión.

Laura Palma, ministra de Gobierno, es otra figura clave del gabinete provincial. Su candidatura estaba siendo evaluada desde hace semanas, ya que ha ido ganando relevancia dentro de la administración. Su experiencia en la gestión y cercanía con Orrego la posicionan como una carta sólida para acompañar a Martín en la cabeza de lista, reforzando la estrategia del oficialismo de presentar una fórmula con experiencia política y capacidad de gestión.

El tercer lugar en la lista corresponde a Federico Rizo, diputado provincial del Partido Bloquista, que ingresó a la Legislatura local tras el fallecimiento de Horacio Quiroga y la renuncia de Florencia Peñaloza, quien era la reemplazante directa. La incorporación del Bloquismo al Frente Por San Juan representa un cambio político significativo, ya que el partido había mantenido históricamente vínculos con el peronismo sanjuanino desde 2007 hasta 2023. Rizo aporta experiencia legislativa y representa un sector que refuerza la amplitud de la alianza oficialista.

La coalición que integra esta lista incluye Producción y Trabajo, PRO, UCR, Activar, Dignidad Ciudadana y el Bloquismo, y busca consolidar una fórmula competitiva que combine representación partidaria, trayectoria política y gestión de gobierno. El gobernador Marcelo Orrego jugó un papel clave en la definición de los nombres, evaluando distintas alternativas y asegurando que la cabeza de lista represente su proyecto y aporte su impronta personal a la campaña electoral.

Por el momento, los candidatos suplentes aún están en etapa de definición. Se espera que los nombres elegidos reflejen un equilibrio entre representatividad partidaria y continuidad del proyecto oficialista. La información continuará actualizándose a medida que el Frente Por San Juan complete la totalidad de su lista de candidatos para los comicios del 26 de octubre mediante redes sociales, según confirmaron desde el partido.

Por Gabriel Rotter.

