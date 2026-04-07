Marco tenso: modificación a la Ley de Glaciares obtuvo dictamen y va al recinto
La reforma de la Ley de Glaciares obtuvo dictamen de mayoría y se tratará este miércoles. En ese marco, Orrego defendió la minería y su impacto en el desarrollo.
La reforma de la Ley de Glaciares dio un paso clave este martes al obtener dictamen de mayoría en comisiones, lo que habilita su tratamiento en el recinto de Diputados este miércoles desde las 15. En ese contexto, el gobernador Marcelo Orrego expuso y defendió con firmeza la iniciativa, en medio de un debate atravesado por tensiones políticas.
Durante su intervención, el mandatario sanjuanino dejó una definición central: “Sin minería no va a haber futuro”, al tiempo que rechazó las críticas de sectores opositores que cuestionan el impacto ambiental de la actividad. Su exposición se dio en un plenario marcado por interrupciones y reclamos cruzados.
Orrego sostuvo que la minería puede desarrollarse de manera sustentable y aseguró que la reforma no implica modificar los estándares ambientales vigentes. “Es falso querer atribuir que la minería va en contra del ambiente”, afirmó, y citó ejemplos internacionales como Estados Unidos, Chile, Perú y Australia.
Además, vinculó el debate con el escenario global y la transición energética: “Lo que viene es la electromovilidad”, explicó, al destacar el rol estratégico del litio y el cobre en la economía mundial. En ese sentido, remarcó que las provincias buscan aprovechar sus recursos sin alterar el espíritu de la ley.
Otro de los puntos centrales fue el uso del agua en San Juan. Allí, el gobernador relativizó el impacto de la minería: “Del 100% del agua, el 94% va a la agricultura, el 4% al consumo humano y apenas un 1,2% a la industria”. También aseguró que la provincia trabaja en obras y controles para garantizar su cuidado.
El dictamen que habilitó el avance del proyecto reunió 37 firmas, con respaldo mayoritario de La Libertad Avanza, el PRO, sectores de la UCR y bloques provinciales. Con ese número, el oficialismo ya cuenta con el quórum necesario y los votos para avanzar en la aprobación en general.
En contrapartida, la oposición presentó tres dictámenes de rechazo y cuestionó tanto el contenido de la reforma como el proceso de debate. Durante la jornada se registraron cruces por la participación de gobernadores y funcionarios vinculados a provincias mineras.
En esa línea, el secretario de Minería de la Nación, Luis Lucero, defendió la iniciativa y apuntó contra las críticas: “El agua dulce no es un problema, hay que distribuirla mejor”. Por su parte, la ministra mendocina Ximena Latorre pidió “un debate serio” y cuestionó lo que consideró una mirada centralista.
La discusión continuará este miércoles en el recinto, donde el oficialismo buscará darle sanción definitiva a una reforma que reabre el debate entre desarrollo productivo, federalismo y protección ambiental.