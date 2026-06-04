Falsos policias, droga robada y atrincherados: la causa y su primera condena

El propietario de la casa fue golpeado con la culata de un arma mientras que su pareja intentó resguardar a tres menores de edad que estaban en otra habitación. Durante el asalto, los atacantes se llevaron dinero en efectivo, teléfonos celulares, plantas de cannabis y otros elementos de valor. Antes de escapar, incluso efectuaron un disparo dentro del inmueble.

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La investigación avanzó rápidamente gracias a la geolocalización de uno de los celulares robados. Ese dato permitió a la Policía llegar hasta el barrio Manantiales, donde comenzó una persecución que terminó con un grupo de sospechosos refugiándose en un departamento.

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Lo que siguió fue una escena de máxima tensión. Cinco de los acusados se atrincheraron dentro de una vivienda y fue necesaria la intervención del Grupo GERAS, negociadores y brigadistas especializados para lograr que se entregaran sin que se produjeran enfrentamientos armados.

Durante los allanamientos posteriores, los investigadores secuestraron varias armas de fuego, municiones, chalecos con insignias policiales, esposas, gorras y otros elementos utilizados para simular procedimientos oficiales. También encontraron alrededor de 700 mil pesos en efectivo, once plantas de cannabis, casi siete kilos de cogollos y mercadería valuada en aproximadamente 40 millones de pesos.

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La causa quedó en manos del fiscal Miguel Gay y, con el avance de la investigación, se imputó a Emanuel Román Núñez Romero por lesiones graves agravadas por el uso de arma de fuego, robo agravado por el uso de arma de fuego cometido en poblado y en banda, portación de arma de guerra y usurpación de títulos.

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Uno de los momentos que más repercusión generó durante el proceso judicial ocurrió en las primeras audiencias de formalización. Allí, Núñez Romero sorprendió al admitir la participación del grupo en el hecho y brindar detalles que complicaron la situación procesal de los demás imputados. Incluso sostuvo que el objetivo era recuperar droga que consideraban propia, una declaración que alimentó las sospechas sobre un posible trasfondo vinculado al narcotráfico.

Finalmente, mediante un acuerdo entre el Ministerio Público Fiscal y la defensa ejercida por el abogado Guillermo Pardo, el acusado aceptó su responsabilidad penal y recibió una condena de 6 años y 8 meses de prisión efectiva. El juez Mario Adárvez homologó el convenio y además lo declaró reincidente.

Mientras tanto, los otros cinco acusados —Benjamín Rosales, Rodrigo Tantén, Alexis Colombo, Pablo Flores y Jorge Mercado— continúan detenidos con prisión preventiva a la espera de la evolución de la causa.

Con esta sentencia, el expediente registra su primera condena de peso, aunque la investigación todavía continúa abierta respecto del resto de los integrantes de la banda que protagonizó uno de los episodios policiales más impactantes de los últimos meses en la provincia.