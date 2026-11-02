La firma del convenio se concretó en la provincia de Mendoza y contó con las presencias del presidente de la CAS de San Juan, Juan Pablo Medina; la presidenta del organismo mendocino, Ida Magdalena López; y el director de la entidad puntana, Héctor Rodolfo Mazzina. A partir de esta iniciativa, las tres jurisdicciones unificarán sus bases de datos para extender las restricciones de ingreso tanto en salas físicas como en plataformas digitales autorizadas.
San Juan, Mendoza y San Luis unifican la autoexclusión del juego
La Caja de Acción Social de San Juan (CAS), junto al Instituto Provincial de Juegos y Casinos de Mendoza y la Caja Social y Financiera de San Luis, rubricó un acuerdo inédito en la región de Cuyo con el objetivo de fortalecer la prevención del juego problemático y ampliar la protección a personas vulnerables.