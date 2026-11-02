San Juan, Mendoza y San Luis unifican la autoexclusión del juego

Hasta el momento, la medida de autoexclusión —una herramienta mediante la cual el propio ciudadano decide restringir voluntariamente su acceso a las salas de apuestas— tenía alcance únicamente dentro del territorio de la provincia donde se realizaba el trámite. Con el nuevo esquema interregional, la persona que solicite ser incluida en el registro de cualquiera de las tres provincias quedará automáticamente inhabilitada en las demás.

Sobre el alcance del pacto, Juan Pablo Medina remarcó: “En un trabajo conjunto hemos llegado a unificar el registro entre las tres provincias. Algo muy importante teniendo en cuenta la cercanía entre las provincias y que es muy probable que alguien que no puede jugar aquí en la provincia de Mendoza vaya a San Juan o a San Luis. Entonces mantenemos la protección hacia nuestros ciudadanos, haciéndola interregional”.