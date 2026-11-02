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San Juan, Mendoza y San Luis unifican la autoexclusión del juego

La Caja de Acción Social de San Juan (CAS), junto al Instituto Provincial de Juegos y Casinos de Mendoza y la Caja Social y Financiera de San Luis, rubricó un acuerdo inédito en la región de Cuyo con el objetivo de fortalecer la prevención del juego problemático y ampliar la protección a personas vulnerables.

La firma del convenio se concretó en la provincia de Mendoza y contó con las presencias del presidente de la CAS de San Juan, Juan Pablo Medina; la presidenta del organismo mendocino, Ida Magdalena López; y el director de la entidad puntana, Héctor Rodolfo Mazzina. A partir de esta iniciativa, las tres jurisdicciones unificarán sus bases de datos para extender las restricciones de ingreso tanto en salas físicas como en plataformas digitales autorizadas.

Hasta el momento, la medida de autoexclusión —una herramienta mediante la cual el propio ciudadano decide restringir voluntariamente su acceso a las salas de apuestas— tenía alcance únicamente dentro del territorio de la provincia donde se realizaba el trámite. Con el nuevo esquema interregional, la persona que solicite ser incluida en el registro de cualquiera de las tres provincias quedará automáticamente inhabilitada en las demás.

Sobre el alcance del pacto, Juan Pablo Medina remarcó: “En un trabajo conjunto hemos llegado a unificar el registro entre las tres provincias. Algo muy importante teniendo en cuenta la cercanía entre las provincias y que es muy probable que alguien que no puede jugar aquí en la provincia de Mendoza vaya a San Juan o a San Luis. Entonces mantenemos la protección hacia nuestros ciudadanos, haciéndola interregional”.

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Desde los organismos señalaron que los ciudadanos que actualmente ya forman parte de los listados provinciales podrán adherir voluntariamente al sistema unificado. Asimismo, remarcaron que el acuerdo sienta las bases para que otras provincias del país puedan sumarse progresivamente a la red de contención.

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