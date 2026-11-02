La última aparición juntos de los hermanos Conte Grand antes de la tragedia

El destinatario del saludo acompañó la publicación con una frase que reflejó el contraste entre aquel momento y la noticia que recibió días después. "El lunes me despertaba con este mensajito que me sacaba una sonrisa", escribió al recordar el video.

Dos días después de esa grabación, el miércoles 28 de octubre, los hermanos viajaban en el coche 7 de una de las formaciones de alta velocidad que chocaron en la provincia de Toledo.

Ana Martina, de 32 años, murió como consecuencia del accidente, mientras que Jeremías, de 36, sobrevivió y fue trasladado a un hospital de la zona.

Ana Martina había viajado a España junto a sus padres para visitar a Jeremías y conocer a su sobrino, de apenas cuatro meses. Su hermano residía allí junto a su familia y trabajaba como biólogo molecular.

La joven había nacido en San Juan, era podóloga y hasta febrero de 2025 atendía pacientes en la provincia. Luego se había radicado en Andalucía.

Durante varios días, la familia atravesó momentos de incertidumbre porque no contaba con una confirmación oficial sobre el paradero de Ana Martina. Aunque distintas publicaciones periodísticas la habían identificado entre las víctimas fatales, sus allegados continuaron buscándola en hospitales y dependencias sanitarias hasta que se confirmó el hallazgo de su cuerpo.

Jeremías también resultó herido en el impacto y permaneció internado en Toledo. Su evolución fue seguida de cerca por sus familiares y amigos, mientras recibía atención médica.

Un recuerdo que volvió a circular entre sus amigos

La difusión del saludo de cumpleaños se sumó a los distintos mensajes y fotografías que allegados a la familia compartieron después de conocerse la muerte de Ana Martina. Para quienes recibieron y conocieron a los hermanos, el video recuperó un momento cotidiano de su visita a España, apenas dos días antes del accidente.

El choque ferroviario ocurrió entre una formación AVE de Renfe y un tren de la compañía Iryo. La colisión dejó decenas de personas fallecidas y más de un centenar de heridos. En medio de las consecuencias de la tragedia, el saludo grabado por los hermanos quedó como un registro de los últimos días que compartieron juntos.