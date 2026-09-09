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Los Azules reunió a más de 150 vecinos en el Festival de Juegos y Sonrisas

El encuentro reunió a más de 150 vecinos de Puchuzun, Villa Nueva y Villa Corral. Se realizó en el Playón Deportivo de Puchuzun con actividades recreativas y la actuación del Circo Xumec.

Familias de las localidades de Puchuzun, Villa Nueva y Villa Corral participaron del “Festival de Juegos y Sonrisas”, una jornada recreativa organizada por el proyecto minero Los Azules junto a empresas contratistas. La actividad tuvo lugar en el Playón Deportivo de Puchuzun y convocó a más de 150 calingastinos de todas las edades.

Durante el evento se desarrollaron juegos y propuestas de entretenimiento para chicos y grandes, complementados con la presentación especial de los payasos del Circo Xumec, quienes estuvieron a cargo de la animación.

La iniciativa fue coordinada por el equipo de Relaciones Comunitarias de Los Azules a la par de las firmas Andilog, Rehabilitar, Chiconi, MPC, Caterwest, Mapal Sigma, Huarpe, DAMS y la colaboración del Merendero Niño Feliz. Desde la organización destacaron que estas acciones forman parte del trabajo compartido para fortalecer el vínculo con las comunidades vecinas al proyecto y fomentar el desarrollo social.

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