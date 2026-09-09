Familias de las localidades de Puchuzun, Villa Nueva y Villa Corral participaron del “Festival de Juegos y Sonrisas”, una jornada recreativa organizada por el proyecto minero Los Azules junto a empresas contratistas. La actividad tuvo lugar en el Playón Deportivo de Puchuzun y convocó a más de 150 calingastinos de todas las edades.
Los Azules reunió a más de 150 vecinos en el Festival de Juegos y Sonrisas
El encuentro reunió a más de 150 vecinos de Puchuzun, Villa Nueva y Villa Corral. Se realizó en el Playón Deportivo de Puchuzun con actividades recreativas y la actuación del Circo Xumec.