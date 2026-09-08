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Susana Laciar presentó acciones para reducir la burocracia en Capital

El estudio reveló que habilitar y operar una empresa en Argentina demanda más de 4.400 horas, por lo que la Capital busca profundizar la digitalización y modernización de trámites.

La intendente de la Ciudad de San Juan, Susana Laciar, junto a la secretaria de Economía y Hacienda, Érica Díaz Fior, participaron en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires de la presentación de un informe técnico elaborado por el Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento (CIPPEC). El encuentro reunió a jefes comunales de diversos puntos del país para analizar cómo la burocracia y las normas locales condicionan las inversiones privadas.

El estudio, titulado "Eficiencia regulatoria en ciudades y su impacto en la atracción de inversiones", tomó como referencia las experiencias de Córdoba, Rosario, Salta y Tandil. Entre sus conclusiones, expuso que abrir una empresa y mantener sus operaciones en Argentina requiere un promedio de 4.496 horas, cifra que duplica la media de América Latina y sitúa al país en el puesto 126 sobre 190 economías evaluadas en la facilidad para desarrollar emprendimientos.

Desde CIPPEC remarcaron que los principales obstáculos radican en la falta de claridad en las ordenanzas, la superposición de normativas sin derogación explícita, la existencia de tasas sin contraprestación identificable y el proceso de digitalización de trámites sin una previa simplificación administrativa.

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Durante el foro, Susana Laciar señaló que el municipio capitalino trabaja en la modernización de procesos, la ventanilla única y la transparencia para facilitar la instalación de nuevos comercios y empresas. El informe presentado sugiere un plan de trabajo por etapas que abarca desde la publicación de un catálogo único de trámites en el corto plazo, hasta la revisión integral del código de uso de suelo a largo plazo.

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