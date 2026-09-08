Susana Laciar presentó acciones para reducir la burocracia en Capital

El estudio, titulado "Eficiencia regulatoria en ciudades y su impacto en la atracción de inversiones", tomó como referencia las experiencias de Córdoba, Rosario, Salta y Tandil. Entre sus conclusiones, expuso que abrir una empresa y mantener sus operaciones en Argentina requiere un promedio de 4.496 horas, cifra que duplica la media de América Latina y sitúa al país en el puesto 126 sobre 190 economías evaluadas en la facilidad para desarrollar emprendimientos.

Desde CIPPEC remarcaron que los principales obstáculos radican en la falta de claridad en las ordenanzas, la superposición de normativas sin derogación explícita, la existencia de tasas sin contraprestación identificable y el proceso de digitalización de trámites sin una previa simplificación administrativa.