La intendente de la Ciudad de San Juan, Susana Laciar, junto a la secretaria de Economía y Hacienda, Érica Díaz Fior, participaron en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires de la presentación de un informe técnico elaborado por el Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento (CIPPEC). El encuentro reunió a jefes comunales de diversos puntos del país para analizar cómo la burocracia y las normas locales condicionan las inversiones privadas.
Susana Laciar presentó acciones para reducir la burocracia en Capital
El estudio reveló que habilitar y operar una empresa en Argentina demanda más de 4.400 horas, por lo que la Capital busca profundizar la digitalización y modernización de trámites.