Alrededor de 200 mujeres de la provincia accedieron a controles preventivos en el marco de la quinta edición de "La Tarde de las Mamografías". La estrategia, impulsada por el Ministerio de Salud local a través de la Dirección de Materno Infancia y el Programa de Cáncer de Mama, tiene como objetivo reducir los obstáculos de horario y acercar la atención médica a la población femenina.
200 mujeres se realizaron estudios en la nueva edición de la Tarde de las Mamografías
La iniciativa provincial busca facilitar la detección temprana del cáncer de mama y cuello uterino a través de la extensión de horarios en la atención médica.