"
San Juan 8
San Juan 8 San Juan 8
San Juan 8
La Red SJ en vivo
Canal 8 en Vivo
San Juan 8 > San Juan > mujeres

200 mujeres se realizaron estudios en la nueva edición de la Tarde de las Mamografías

La iniciativa provincial busca facilitar la detección temprana del cáncer de mama y cuello uterino a través de la extensión de horarios en la atención médica.

Alrededor de 200 mujeres de la provincia accedieron a controles preventivos en el marco de la quinta edición de "La Tarde de las Mamografías". La estrategia, impulsada por el Ministerio de Salud local a través de la Dirección de Materno Infancia y el Programa de Cáncer de Mama, tiene como objetivo reducir los obstáculos de horario y acercar la atención médica a la población femenina.

Durante la jornada, que se llevó a cabo en nueve centros de salud entre hospitales, Unidades Sanitarias Móviles y centros periféricos, se efectivizaron más de 200 mamografías. En el mismo operativo, el personal sanitario realizó 38 test de HPV destinados a la prevención y tamizaje del cáncer de cuello uterino.

El nivel de concurrencia alcanzó cerca del 86% de los turnos otorgados previamente. La respuesta de la comunidad consolida este formato de atención vespertina como una alternativa concreta para promover el cuidado integral de la salud y garantizar el acceso descentralizado a estudios de alta complejidad en distintos puntos del territorio sanjuanino.

Te puede interesar...

Temas

Te puede interesar