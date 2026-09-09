200 mujeres se realizaron estudios en la nueva edición de la Tarde de las Mamografías

Durante la jornada, que se llevó a cabo en nueve centros de salud entre hospitales, Unidades Sanitarias Móviles y centros periféricos, se efectivizaron más de 200 mamografías. En el mismo operativo, el personal sanitario realizó 38 test de HPV destinados a la prevención y tamizaje del cáncer de cuello uterino.

El nivel de concurrencia alcanzó cerca del 86% de los turnos otorgados previamente. La respuesta de la comunidad consolida este formato de atención vespertina como una alternativa concreta para promover el cuidado integral de la salud y garantizar el acceso descentralizado a estudios de alta complejidad en distintos puntos del territorio sanjuanino.