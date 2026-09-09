La Municipalidad de Rivadavia realizará este jueves 10 de septiembre una jornada de concientización y reciclaje en el Parque de Rivadavia, a partir de las 9:00. La actividad se da en el marco del Día del Árbol Provincial y busca fomentar la separación de residuos en origen y el cuidado del entorno.
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Rivadavia celebra el Día del Árbol Provincial con una jornada de Eco Canje
Será este jueves 10 de septiembre desde las 9 en el Parque de Rivadavia. Los vecinos podrán canjear 20 materiales reciclables por árboles, plantines o compost.