Rivadavia celebra el Día del Árbol Provincial con una jornada de Eco Canje

El eje central de la convocatoria será el programa Eco Canje. Quienes asistan con 20 productos reciclables, limpios y secos, recibirán a cambio suculentas, plantines, árboles o compost para sus hogares.

Durante la mañana se instalarán puestos informativos de la Secretaría de Servicios y la Dirección de Medio Ambiente municipal, junto a la Secretaría de Ambiente del Gobierno de San Juan, con contenidos sobre flora local y desarrollo sustentable. Además, el área de Tenencia Responsable ofrecerá orientación sobre el cuidado de animales de compañía.