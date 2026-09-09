Este martes se jugaron los octavos de final del US Open Dobles Masculino, instancia en la que los argentinos Horacio Zeballos y Guido Andreozzi avanzaron de ronda. El primero se impuso, junto al español Marcel Granollers, a los argentinos Máximo González y Andrés Molteni por 6-3, 6-3. En cambio, Andreozzi jugó junto al francés Manuel Guinard y juntos dejaron en el camino al francés Edouard Roger y al monegasco Hugo Nys por 6-7, 6-4 y 7-6.
Horacio Zeballos y Guido Andreozzi pasaron a cuartos del US Open
Zeballos ganó junto a Granollers y Andreozzi jugó junto al francés Guinard en los cruces de octavos de final del US Open.