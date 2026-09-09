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Horacio Zeballos y Guido Andreozzi pasaron a cuartos del US Open

Zeballos ganó junto a Granollers y Andreozzi jugó junto al francés Guinard en los cruces de octavos de final del US Open.

Este martes se jugaron los octavos de final del US Open Dobles Masculino, instancia en la que los argentinos Horacio Zeballos y Guido Andreozzi avanzaron de ronda. El primero se impuso, junto al español Marcel Granollers, a los argentinos Máximo González y Andrés Molteni por 6-3, 6-3. En cambio, Andreozzi jugó junto al francés Manuel Guinard y juntos dejaron en el camino al francés Edouard Roger y al monegasco Hugo Nys por 6-7, 6-4 y 7-6.

El trámite del encuentro para Zeballos y Granollers se desarrolló casi sin sobresaltos para los vigentes campeones del torneo, que tuvieron descanso por sobre sus rivales debido a los británicos Arthur Fery y Joshua Paris se habían retirado sin jugar la ronda previa.

En 1 hora y 23 minutos de juego, la dupla argentino-hispánica demostró por qué se mantienen en la cima global en cuanto a dobles. Ya conquistaron el Roland Garros de 2025 y 2026, además del Us Open del año pasado.

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La preocupación para los tenistas llegó sobre el final del encuentro, debido a que Granollers casi no festejó el triunfo tras presentar dificultades para caminar. Es por eso que tuvo que ser revisado por Nacho Buendía, médico de la Federación Española de Tenis.

Los rivales confirmados para el argentino y el español serán el estadounidense Rajeev Ram y el británico Joe Salisbury, quienes le ganaron a Brandon Carpico y Nikita Samuel Finin, jugadores de Estados Unidos. El partido será el miércoles con horario a definir.

En cuanto a la travesía de Andreozzi, las cosas fueron un tanto más difíciles que lo que pasó su compatriota Zeballos. Junto a su compañero francés, tuvieron que sostener la intensidad durante 2 horas y 42 minutos. A pesar de haber perdido el primer set a través de un séptimo game (definido en 7-4), pudieron reponerse ya en el segundo.

Para el mencionado segundo set, la dupla compuesta por el argentino se impuso comodamente por 6-4. Ya en el tercer set, la dificultad volvió al terreno. Y allí también todo se definió con un séptimo game, en la cual terminaron de sellar el triunfo por 10-1. El próximo partido será este miércoles 9 de septiembre ante el finlandés Harri Heliovaara y el británico Henry Pattern.

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