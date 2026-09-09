Horacio Zeballos y Guido Andreozzi pasaron a cuartos del US Open

La preocupación para los tenistas llegó sobre el final del encuentro, debido a que Granollers casi no festejó el triunfo tras presentar dificultades para caminar. Es por eso que tuvo que ser revisado por Nacho Buendía, médico de la Federación Española de Tenis.

Los rivales confirmados para el argentino y el español serán el estadounidense Rajeev Ram y el británico Joe Salisbury, quienes le ganaron a Brandon Carpico y Nikita Samuel Finin, jugadores de Estados Unidos. El partido será el miércoles con horario a definir.

En cuanto a la travesía de Andreozzi, las cosas fueron un tanto más difíciles que lo que pasó su compatriota Zeballos. Junto a su compañero francés, tuvieron que sostener la intensidad durante 2 horas y 42 minutos. A pesar de haber perdido el primer set a través de un séptimo game (definido en 7-4), pudieron reponerse ya en el segundo.

Para el mencionado segundo set, la dupla compuesta por el argentino se impuso comodamente por 6-4. Ya en el tercer set, la dificultad volvió al terreno. Y allí también todo se definió con un séptimo game, en la cual terminaron de sellar el triunfo por 10-1. El próximo partido será este miércoles 9 de septiembre ante el finlandés Harri Heliovaara y el británico Henry Pattern.