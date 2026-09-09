La máxima alcanzará los 22°C, pero rige un alerta por viento sur para la tarde

De acuerdo con el reporte meteorológico oficial, las primeras horas del día presentaron un cielo ligeramente nublado, con vientos moderados del sector sudeste a 10 km/h y una visibilidad normal de 15 kilómetros. El sol hizo su aparición a las 07:40 horas, marco en el cual la sensación térmica se ubicó en los 7.3°C en el arranque del día.

Sin embargo, el escenario cambiará durante el transcurso de la tarde debido a la emisión de una nueva alerta meteorológica por el ingreso de viento sur. Este fenómeno provocará un cambio en la orientación e intensidad de las ráfagas, anticipando un marcado descenso de la temperatura hacia la noche y para el inicio de los próximos días de la semana.