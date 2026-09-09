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La máxima alcanzará los 22°C, pero rige un alerta por viento sur para la tarde

Tras las primeras horas de la mañana con marcas de 4°C, las condiciones meteorológicas registrarán un cambio hacia el cierre de la jornada con el ingreso de ráfagas desde el sector sur.

San Juan vivirá este miércoles una jornada con variaciones en las condiciones del tiempo. Luego de un inicio de mañana con una marca mínima de 4°C e índices de humedad del 47%, el termómetro registrará un progresivo ascenso hasta alcanzar una máxima prevista de 22°C hacia las horas de la tarde.

De acuerdo con el reporte meteorológico oficial, las primeras horas del día presentaron un cielo ligeramente nublado, con vientos moderados del sector sudeste a 10 km/h y una visibilidad normal de 15 kilómetros. El sol hizo su aparición a las 07:40 horas, marco en el cual la sensación térmica se ubicó en los 7.3°C en el arranque del día.

Sin embargo, el escenario cambiará durante el transcurso de la tarde debido a la emisión de una nueva alerta meteorológica por el ingreso de viento sur. Este fenómeno provocará un cambio en la orientación e intensidad de las ráfagas, anticipando un marcado descenso de la temperatura hacia la noche y para el inicio de los próximos días de la semana.

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