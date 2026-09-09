San Juan vivirá este miércoles una jornada con variaciones en las condiciones del tiempo. Luego de un inicio de mañana con una marca mínima de 4°C e índices de humedad del 47%, el termómetro registrará un progresivo ascenso hasta alcanzar una máxima prevista de 22°C hacia las horas de la tarde.
La máxima alcanzará los 22°C, pero rige un alerta por viento sur para la tarde
Tras las primeras horas de la mañana con marcas de 4°C, las condiciones meteorológicas registrarán un cambio hacia el cierre de la jornada con el ingreso de ráfagas desde el sector sur.