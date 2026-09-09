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Estudiantes dará el primer paso ante Corinthians en La Plata

Estudiantes recibirá este miércoles, desde las 21.30, a Corinthians por la ida de los cuartos de final de la Copa Libertadores. La revancha será en San Pablo.

Estudiantes de La Plata recibirá este miércoles a Corinthians de Brasil, por la ida de los cuartos de final de la Copa Libertadores, con el objetivo de dar un paso clave para meterse entre los cuatro mejores de América. El sanjuanino Fabricio Pérez estaría entre los suplentes del Pincha.

El encuentro, que está programado para las 21:30, se llevará a cabo en el Estadio Jorge Luis Hirschi, contará con la cobertura en vivo de la Agencia Noticias Argentinas y se podrá ver a través de Fox Sports y Disney+ Premium. El árbitro designado fue el uruguayo Esteban Ostojich, mientras que en el VAR estará su compatriota Antonio García.

Estudiantes llega a esta serie luego de eliminar en los octavos de final a la Universidad Católica de Chile, equipo con el que igualó en condición de local y al que luego goleó cuando jugaron en el país trasandino.

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Previamente, en la fase de grupos, el "Pincha" clasificó de manera agónica al finalizar segundo en su zona, solo por debajo del Flamengo de Brasil.

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En lo que respecta al plano local, el equipo de La Plata atraviesa un muy flojo momento, ya que en la octava fecha del Torneo Clausura cayó 1-0 ante Vélez y solo sumó siete puntos, por lo que ocupa el decimotercer lugar en la Zona A.

El Corinthians, por su parte, terminó primero en la Zona E por encima de Platense, Independiente Santa Fe de Colombia y Peñarol de Uruguay, mientras que en los octavos de final eliminó al Rosario Central de Ángel Di María en una muy apretada serie en la que se impuso por 1-0 en el global.

Probables formaciones:

Estudiantes (LP): Fernando Muslera; Eros Mancuso, Santiago Núñez, Leandro González Pirez, Gastón Benedetti o Tomás Palacios; Baltasar Rodríguez, Ezequiel Piovi, Alexis Castro; Joaquín Correa, Guido Carrillo y Joaquín Tobio Burgos. DT: Alexander Medina.

Corinthians: Kauê Camargo; Gustavo Henrique, João Pedro, Matheus Bidu, Mateuzinho; Allan, André Carrillo; Breno Bidon, Rodrigo Garro, Kaio; Memphis Depay. DT: Fernando Diniz.

• Estadio: Jorge Luis Hirschi

• Árbitro: Esteban Ostojich (Uru)

• VAR: Antonio García (Uru)

• Hora: 21:30.

TV: Fox Sports y Disney+ Premium

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