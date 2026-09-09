Estudiantes dará el primer paso ante Corinthians en La Plata

Previamente, en la fase de grupos, el "Pincha" clasificó de manera agónica al finalizar segundo en su zona, solo por debajo del Flamengo de Brasil.

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En lo que respecta al plano local, el equipo de La Plata atraviesa un muy flojo momento, ya que en la octava fecha del Torneo Clausura cayó 1-0 ante Vélez y solo sumó siete puntos, por lo que ocupa el decimotercer lugar en la Zona A.

El Corinthians, por su parte, terminó primero en la Zona E por encima de Platense, Independiente Santa Fe de Colombia y Peñarol de Uruguay, mientras que en los octavos de final eliminó al Rosario Central de Ángel Di María en una muy apretada serie en la que se impuso por 1-0 en el global.

Probables formaciones:

Estudiantes (LP): Fernando Muslera; Eros Mancuso, Santiago Núñez, Leandro González Pirez, Gastón Benedetti o Tomás Palacios; Baltasar Rodríguez, Ezequiel Piovi, Alexis Castro; Joaquín Correa, Guido Carrillo y Joaquín Tobio Burgos. DT: Alexander Medina.

Corinthians: Kauê Camargo; Gustavo Henrique, João Pedro, Matheus Bidu, Mateuzinho; Allan, André Carrillo; Breno Bidon, Rodrigo Garro, Kaio; Memphis Depay. DT: Fernando Diniz.

• Estadio: Jorge Luis Hirschi

• Árbitro: Esteban Ostojich (Uru)

• VAR: Antonio García (Uru)

• Hora: 21:30.

TV: Fox Sports y Disney+ Premium