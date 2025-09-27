Netanyahu entre silbidos y rechazos: insiste en "acabar la misión" en Gaza

“Desde nuestra última comparecencia, Israel ha logrado avances para poner fin a la maldición del eje del terror de Irán, un eje que amenaza la paz de todo el mundo, la estabilidad de nuestra región y la mera existencia de mi país”, afirmó. También aseguró que su Gobierno ha “eliminado la máquina del terror de Hamás”, “mutilado a Hezbolá, eliminando a la mayoría de sus líderes y buena parte de su arsenal” y “destruido el programa de armas nucleares y de armas balísticas de Irán”.

Además, agradeció a Trump por ser “audaz y valiente” y pidió avanzar para “rematar la victoria eliminando sus almacenamientos de uranio enriquecido”. Ante las acusaciones de genocidio y hambruna, negó responsabilidad y aseguró citó un coeficiente entre combatientes y no combatientes que describió como “bajísimo". También explicó que se hicieron campañas para desalojar áreas donde se desarrollarían ataques y acusó a Hamás de usar escuelas, mezquitas y hospitales para “amenazar” a la población.