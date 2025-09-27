El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu defendió este miércoles ante la Asamblea General de la ONU las acciones de su Gobierno en Gaza y reafirmó su oposición al reconocimiento del Estado palestino. Su discurso fue recibido con abucheos y provocó el retiro de varias delegaciones; Estados Unidos asistió con diplomáticos de menor rango.
Netanyahu entre silbidos y rechazos: insiste en "acabar la misión" en Gaza
El primer ministro israelí defendió la ofensiva militar, negó acusaciones de genocidio y agradeció a Trump por el respaldo en su política hacia Irán y Hamás.