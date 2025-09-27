Boca visita a Defensa y Justicia buscando recuperar terreno en la liga

Sin embargo, Carlos Palacios no estará disponible por una distensión muscular en el pectíneo izquierdo. Su reemplazante saldrá entre Alan Velasco y Williams Alarcón, con ventaja para el exjugador del FC Dallas. El resto del equipo sería el mismo que empató ante Central Córdoba.

Del otro lado, Defensa y Justicia no atraviesa un buen momento y necesita recuperarse tras dos derrotas consecutivas, primero ante Estudiantes en La Plata y luego como local frente a Platense. El equipo de Mariano Soso se ubica octavo en la Zona A con 12 puntos, el último lugar que da acceso a los octavos de final. Un nuevo tropiezo podría dejarlo fuera de esa zona.

En la tabla anual, la situación del Halcón es aún más preocupante si sueña con jugar una copa internacional en 2026. Hoy se encuentra a ocho unidades de Huracán, que es el último clasificado a la Copa Sudamericana. El cruce ante Boca se vuelve fundamental para no seguir perdiendo terreno.

Defensa y Justicia: Enrique Bologna; Ezequiel Cannavo, Damián Fernández, Lucas Ferreira, Rafael Delgado, Alexis Soto; Lucas González, Kevin Gutiérrez; Abiel Osorio, Juan Miritello, Juan Gutiérrez. DT: Mariano Soso.

Boca Juniors: Agustín Marchesín; Juan Barinaga, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Brian Aguirre, Rodrigo Battaglia, Leandro Paredes, Alan Velasco o Williams Alarcón; Miguel Merentiel y Milton Giménez. DT: Miguel Ángel Russo.

Hora: 19.00. TV: TNT Sports. Disponible por DGO, con el servicio de Red Uno en Puerto Madryn y Rawson.