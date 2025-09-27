"
San Juan 8
San Juan 8 San Juan 8
San Juan 8
La Red SJ en vivo
Canal 8 en Vivo
San Juan 8 > Ovación > Boca Juniors

Boca visita a Defensa y Justicia buscando recuperar terreno en la liga

Sin su DT en el banco, Boca buscará subirse a lo más alto de la zona A en su visita al Tito Tomaghello para medirse ante el Halcón de Varela.

Este sábado desde las 19, Boca Juniors visitará a Defensa y Justicia en Florencio Varela, en el marco de la fecha 10 del Torneo Clausura. El Xeneize llega tras empatar 2-2 ante Central Córdoba en La Bombonera, un resultado con sabor amargo luego de haber estado dos veces en ventaja. El duelo se jugará en el Estadio Norberto Tomaghello y contará con la presencia de público visitante.

Boca ocupa actualmente el cuarto puesto de la Zona A con 14 puntos en nueve partidos, lo que le permite seguir dentro de los puestos de clasificación a los playoffs. Venía de tres triunfos al hilo, pero los empates consecutivos ante Rosario Central y el Ferroviario detuvieron su buen momento. En la tabla anual, el equipo se mantiene en el segundo lugar, en zona directa de clasificación a la Copa Libertadores.

La principal incógnita en la previa pasa por la presencia de Miguel Ángel Russo, quien sigue internado realizándose estudios médicos programados. En caso de no recibir el alta, Claudio Úbeda volvería a ocupar el banco de suplentes como entrenador interino. A nivel futbolístico, el cuerpo técnico quedó conforme con lo mostrado en el último partido, y evalúa repetir la formación.

Te puede interesar...

Sin embargo, Carlos Palacios no estará disponible por una distensión muscular en el pectíneo izquierdo. Su reemplazante saldrá entre Alan Velasco y Williams Alarcón, con ventaja para el exjugador del FC Dallas. El resto del equipo sería el mismo que empató ante Central Córdoba.

Del otro lado, Defensa y Justicia no atraviesa un buen momento y necesita recuperarse tras dos derrotas consecutivas, primero ante Estudiantes en La Plata y luego como local frente a Platense. El equipo de Mariano Soso se ubica octavo en la Zona A con 12 puntos, el último lugar que da acceso a los octavos de final. Un nuevo tropiezo podría dejarlo fuera de esa zona.

En la tabla anual, la situación del Halcón es aún más preocupante si sueña con jugar una copa internacional en 2026. Hoy se encuentra a ocho unidades de Huracán, que es el último clasificado a la Copa Sudamericana. El cruce ante Boca se vuelve fundamental para no seguir perdiendo terreno.

Defensa y Justicia: Enrique Bologna; Ezequiel Cannavo, Damián Fernández, Lucas Ferreira, Rafael Delgado, Alexis Soto; Lucas González, Kevin Gutiérrez; Abiel Osorio, Juan Miritello, Juan Gutiérrez. DT: Mariano Soso.

image

Boca Juniors: Agustín Marchesín; Juan Barinaga, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Brian Aguirre, Rodrigo Battaglia, Leandro Paredes, Alan Velasco o Williams Alarcón; Miguel Merentiel y Milton Giménez. DT: Miguel Ángel Russo.

Hora: 19.00. TV: TNT Sports. Disponible por DGO, con el servicio de Red Uno en Puerto Madryn y Rawson.

Temas

Te puede interesar