FNS 2025: confirmaron la grilla artística con shows para todos los gustos

El Gobierno confirmó la grilla de la Fiesta Nacional del Sol 2025: tres noches de música con artistas de distintos géneros que se presentarán en el Bicentenario y el Velódromo.

El Ministerio de Turismo, Cultura y Deporte de San Juan anunció este viernes la programación oficial de la Fiesta Nacional del Sol 2025, que se llevará a cabo del 20 al 22 de noviembre en el Estadio del Bicentenario y el Velódromo Vicente Chancay, bajo el lema “San Juan, mi tierra querida”.

Durante tres noches, sanjuaninos y turistas podrán disfrutar de reconocidos artistas nacionales junto a bandas locales, en una de las celebraciones más convocantes del país.

La grilla quedó conformada de la siguiente manera:

  • Jueves 20 de noviembre: Sabroso, Q’ Lokura, Eugenia Quevedo y La Banda de Carlitos.

CUARTETO FNS

  • Viernes 21 de noviembre: Estelares y Ciro y Los Persas.

ROCK FNS

  • Sábado 22 de noviembre: Emanero, Soledad Pastorutti y Nicki Nicole.

ROCK FNS (1)

El evento volverá a unir en un mismo escenario a artistas populares del cuarteto y la música tropical, figuras del rock nacional y referentes de la nueva escena urbana, junto a una de las voces más queridas del folklore argentino.

La Fiesta Nacional del Sol es considerada la máxima expresión cultural y turística de San Juan. Cada año, miles de personas se acercan para disfrutar de un espectáculo que combina música, identidad y tradición provincial.

