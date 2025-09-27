"
Cristina ante nuevos procesos en tablero judicial: fechas, montos y maniobras

Además de estar ejecutando la condena de causa Vialidad, CFK enfrenta a la vez tres procesos orales de alto impacto político y económico: Cuadernos de las Coimas, Hotesur–Los Sauces y el Memorándum con Irán.

El escenario judicial de Cristina Fernández de Kirchner suma hitos próximos y discusiones de fondo. Según consta en los expedientes, la ex mandataria transita la etapa de ejecución de sentencia del caso Vialidad, que incluye un reclamo solidario de $684.990 millones actualizado por peritos, y enfrenta a la vez tres procesos orales de alto impacto político y económico: Cuadernos de las Coimas, Hotesur–Los Sauces y el Memorándum con Irán.

En el caso Vialidad, los jueces intimaron a los condenados a cubrir el monto del perjuicio fiscal actualizado y dieron paso a medidas para ejecutar bienes ante la falta de pago. La defensa de la ex jefa de Estado presentó escritos para discutir los cálculos periciales, pedir sustituciones de embargos y frenar la traba sobre activos, con el objetivo de postergar una liquidación definitiva mientras se sustancia la ejecución.

El juicio por “Cuadernos” comenzará el 6 de noviembre a las 9.30 en Comodoro Py y será, por número de imputados, uno de los más extensos de la década. El tribunal tiene en agenda 174 acusados, entre ex funcionarios y empresarios. La defensa de Fernández de Kirchner planteó nulidades y reclamó pericias sobre los escritos atribuidos a Oscar Centeno; esos estudios concluyeron que los cuadernos conservan concordancia con las copias digitalizadas y que la autoría manuscrita corresponde al chofer.

Hotesur–Los Sauces, que investiga presunto lavado y dádivas a través de la actividad hotelera e inmobiliaria, quedó para 2026, condicionado por dos pericias contables todavía en curso. El Tribunal Oral Federal 5 ordenó completar puntos objetados por las partes antes de fijar la fecha. Cristina Fernández y Máximo Kirchner llegarán a ese debate como acusados, junto con otros imputados vinculados al circuito de alquileres y contratos comerciale

El tercer frente es el Memorándum con Irán, con acusación por encubrimiento agravado del atentado a la AMIA. El Tribunal Oral Federal 8 aún no comunicó el día de inicio. Se trata del expediente que arrancó con la denuncia del fiscal Alberto Nisman, cuya muerte quedó calificada por la justicia federal como homicidio, y mantiene una dimensión internacional por la eventual responsabilidad estatal en la búsqueda de los sospechosos.

Mientras avanza cada calendario, los recursos defensivos apuntan a ganar tiempo y acotar efectos patrimoniales. El equipo encabezado por Carlos Beraldi impugna peritajes, cuestiona montos, pide revisar embargos y litiga sobre el alcance de las cautelares, estrategias que se discuten en paralelo al armado logístico de los juicios orales y al eventual cronograma de audiencias.

Los tribunales, por su parte, sostienen que la actualización del daño y la vía ejecutiva responden a parámetros periciales y a lo decidido por la Corte. En Vialidad, la cifra base de 2022 —$85.000 millones— fue indexada por especialistas contables, y la intimación se dirige a todos los condenados en forma solidaria, de acuerdo con el criterio fijado en la sentencia.

