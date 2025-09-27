San Juan se prepara para un sábado con condiciones más estables que las del día anterior, pero con recomendaciones de cuidado. Con el correr de las horas se espera que el sol predomine y la temperatura llegue a una máxima de 22 °C, ideal para actividades al aire libre pero con abrigo liviano durante la mañana.
Un sábado fresco pero con sol: vientos del sur marcarán la jornada
El fin de semana llegó con cielo mayormente despejado, mínima de 9 °C y máxima de 22 °C. Habrá ráfagas del sur durante la tarde, ideales para un día al aire libre pero con abrigo a mano.