Un sábado fresco pero con sol: vientos del sur marcarán la jornada

Las autoridades de Vialidad Nacional y Defensa Civil mantienen el pedido de circular con precaución. En las últimas horas del viernes, ráfagas del sur superiores a los 85 km/h provocaron cortes de luz en el Gran San Juan, caída de árboles y postes, y visibilidad reducida en varias rutas, especialmente en los tramos de la Ruta 40 y la 150.

Aunque el temporal comenzó a ceder, persiste el riesgo de polvo en suspensión y posibles desprendimientos en zonas de montaña. Se aconseja consultar el estado de los caminos antes de viajar y evitar transitar de noche por sectores de quebrada.