Un sábado fresco pero con sol: vientos del sur marcarán la jornada

El fin de semana llegó con cielo mayormente despejado, mínima de 9 °C y máxima de 22 °C. Habrá ráfagas del sur durante la tarde, ideales para un día al aire libre pero con abrigo a mano.

San Juan se prepara para un sábado con condiciones más estables que las del día anterior, pero con recomendaciones de cuidado. Con el correr de las horas se espera que el sol predomine y la temperatura llegue a una máxima de 22 °C, ideal para actividades al aire libre pero con abrigo liviano durante la mañana.

El Servicio Meteorológico Nacional prevé una mínima de 8 °C y una máxima de 22 °C. La mañana será parcialmente nublada, con viento del sur entre 13 y 22 km/h y ráfagas que podrían llegar a los 50 km/h. Durante la tarde se espera cielo despejado, mientras que por la noche el viento rotará al norte y bajará su intensidad, dejando unos 15 °C.

Las autoridades de Vialidad Nacional y Defensa Civil mantienen el pedido de circular con precaución. En las últimas horas del viernes, ráfagas del sur superiores a los 85 km/h provocaron cortes de luz en el Gran San Juan, caída de árboles y postes, y visibilidad reducida en varias rutas, especialmente en los tramos de la Ruta 40 y la 150.

Aunque el temporal comenzó a ceder, persiste el riesgo de polvo en suspensión y posibles desprendimientos en zonas de montaña. Se aconseja consultar el estado de los caminos antes de viajar y evitar transitar de noche por sectores de quebrada.

