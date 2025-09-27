San Martín, 118 años de historia: hazañas, títulos y un presente con sombras

Embed Somos del pueblo viejo, de Concepción! Nuestro barrio, nuestra identidad.



Vamos a celebrar un nuevo año de nuestro Club y seguir creyendo juntos!#VamosLosSantos#VamosVerdinegro ⚫ pic.twitter.com/vncugARPMB — Club Atlético San Martín (@CASanMartinSJ) September 27, 2025

En la era moderna, su historia está marcada por ascensos memorables: en 1991 frente a Gimnasia de Mendoza, en 1995 ante Cipolletti y el más recordado, en 2007, cuando venció a Huracán por 3 a 1 y se metió en la Primera División, con figuras como Luis Tonelotto y César Monasterio, dirigidos por Fernando “Teté” Quiróz. Luego llegaron los ascensos de 2011 y 2014.

También hubo capítulos inolvidables, como la histórica goleada 6 a 1 frente al Boca de Carlos Bianchi, un 13 de abril de 2013. Hoy, el Verdinegro disputa la Liga Profesional en Primera A y sigue escribiendo páginas en la máxima categoría.

La otra cara de la celebración

El aniversario 118 se vive, sin embargo, en un contexto marcado por tensiones extradeportivas. La interna entre las facciones barrabravas La Banda del Pueblo Viejo y La Nueva Generación escaló en los últimos días con hechos de violencia que incluyeron un enfrentamiento a balazos y posteriores allanamientos ordenados por la UFI Delitos Genéricos.

Los procedimientos policiales dejaron como saldo la detención de Marcelo Gerardo “El Puchi” González Pareyra, miembro del grupo conocido como “Los Chocolate”, además del secuestro de un Fiat Cronos, una moto Motomel tipo enduro, droga y balanzas de fraccionamiento.

En este clima, La Banda del Pueblo Viejo emitió un comunicado anunciando la suspensión de la cena aniversario, prevista para este sábado. “Esta decisión dolorosa pero responsable busca cuidar a cada socio, cada hincha y cada familia”, expresaron en la nota difundida.

“Estamos convencidos de que San Martín está por encima de cualquier interés personal”, cerraron.