"
San Juan 8
San Juan 8 San Juan 8
San Juan 8
La Red SJ en vivo
Canal 8 en Vivo
San Juan 8 > Ovación > San Martín

San Martín, 118 años de historia: hazañas, títulos y un presente con sombras

El club más ganador del fútbol sanjuanino cumple un nuevo aniversario y repasa sus hazañas deportivas. La fiesta se vio opacada por la interna barrabrava que obligó a suspender la cena oficial.

El Pueblo Viejo está de fiesta. Este 27 de septiembre, el Club Atlético San Martín celebra 118 años desde aquel 1907 en el que un grupo de amigos se reunió en la peluquería de Octavio Alcorta y dio vida a la institución que marcaría la historia del deporte sanjuanino.

Embed

San Martín es el club más ganador del fútbol local y el único que representa a San Juan en torneos nacionales de manera ininterrumpida desde hace 35 años. Fundador de la Liga Sanjuanina, conquistó la primera edición de la Copa Casa Guerrero al vencer 3-2 a Atlético de la Juventud en la última fecha, iniciando así una rica trayectoria que incluye 26 títulos oficiales, el último en 2012 bajo la conducción de Rodolfo “Roly” Rodríguez, ídolo máximo de la institución.

Te puede interesar...

Embed

En la era moderna, su historia está marcada por ascensos memorables: en 1991 frente a Gimnasia de Mendoza, en 1995 ante Cipolletti y el más recordado, en 2007, cuando venció a Huracán por 3 a 1 y se metió en la Primera División, con figuras como Luis Tonelotto y César Monasterio, dirigidos por Fernando “Teté” Quiróz. Luego llegaron los ascensos de 2011 y 2014.

También hubo capítulos inolvidables, como la histórica goleada 6 a 1 frente al Boca de Carlos Bianchi, un 13 de abril de 2013. Hoy, el Verdinegro disputa la Liga Profesional en Primera A y sigue escribiendo páginas en la máxima categoría.

image

La otra cara de la celebración

El aniversario 118 se vive, sin embargo, en un contexto marcado por tensiones extradeportivas. La interna entre las facciones barrabravas La Banda del Pueblo Viejo y La Nueva Generación escaló en los últimos días con hechos de violencia que incluyeron un enfrentamiento a balazos y posteriores allanamientos ordenados por la UFI Delitos Genéricos.

Los procedimientos policiales dejaron como saldo la detención de Marcelo Gerardo “El Puchi” González Pareyra, miembro del grupo conocido como “Los Chocolate”, además del secuestro de un Fiat Cronos, una moto Motomel tipo enduro, droga y balanzas de fraccionamiento.

En este clima, La Banda del Pueblo Viejo emitió un comunicado anunciando la suspensión de la cena aniversario, prevista para este sábado. “Esta decisión dolorosa pero responsable busca cuidar a cada socio, cada hincha y cada familia”, expresaron en la nota difundida.

“Estamos convencidos de que San Martín está por encima de cualquier interés personal”, cerraron.

Temas

Te puede interesar