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Gendarmería rescató en Caucete a una menor con alerta roja que viajaba hacia Mendoza

Una adolescente de 17 años, que era intensamente buscada en Jujuy, fue encontrada por Gendarmería Nacional en un colectivo de larga distancia que circulaba por San Juan. La menor viajaba junto a un joven de 19 años y quedó bajo resguardo hasta su restitución familiar.

Un importante operativo de Gendarmería Nacional permitió encontrar en San Juan a una adolescente de 17 años que era buscada desde el viernes en la provincia de Jujuy. La joven viajaba en un colectivo de larga distancia con destino a Tunuyán, Mendoza, acompañada por un hombre de 19 años.

El procedimiento se llevó a cabo en el puesto de control ubicado sobre la Ruta Nacional 141, a la altura del paraje Vallecito, en el departamento Caucete, donde efectivos del Escuadrón 66 "San Juan" interceptaron el micro tras una investigación coordinada entre distintas unidades de inteligencia criminal.

La búsqueda se había activado luego de una denuncia radicada en San Salvador de Jujuy. Sobre la adolescente pesaba una alerta roja emitida por el Comité Interinstitucional de Actuación en Casos de Desaparición de Mujeres, Niñas y Personas de la Diversidad (CINDAC).

La localización de la menor fue posible gracias a un trabajo conjunto entre la Unidad de Inteligencia Criminal de San Juan y Mendoza, las áreas de Delitos Complejos de ambas provincias, el Escuadrón 64 "Mendoza", el Escuadrón 28 "Tunuyán" y el Escuadrón 66 "San Juan".

A partir del análisis de información, los investigadores lograron establecer el recorrido, el horario y el colectivo en el que viajaba la adolescente, por lo que montaron un operativo cerrojo en Vallecito.

Al inspeccionar el ómnibus, los gendarmes identificaron a la joven y al hombre de 19 años que la acompañaba.

Tras confirmar su identidad, el personal de Gendarmería dio intervención inmediata a la Unidad Fiscal Federal de Jujuy y a las autoridades policiales de esa provincia.

Por disposición judicial, la adolescente fue trasladada al Hospital de Caucete para realizarle controles médicos y recibir asistencia integral. Además, profesionales de Sanidad de Gendarmería, entre ellos una psicóloga y una asistente social, brindaron contención durante el procedimiento.

Posteriormente, la joven fue entregada bajo acta al personal de Búsqueda y Rescate de la Policía de San Juan, donde permanecerá bajo resguardo institucional hasta concretarse su restitución con la familia.

En tanto, el joven de 19 años que viajaba junto a ella no fue detenido y continuará en libertad, aunque quedó supeditado a la investigación que lleva adelante la Justicia Federal para determinar las circunstancias del caso.

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