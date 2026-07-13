Gendarmería rescató en Caucete a una menor con alerta roja que viajaba hacia Mendoza

La localización de la menor fue posible gracias a un trabajo conjunto entre la Unidad de Inteligencia Criminal de San Juan y Mendoza, las áreas de Delitos Complejos de ambas provincias, el Escuadrón 64 "Mendoza", el Escuadrón 28 "Tunuyán" y el Escuadrón 66 "San Juan".

A partir del análisis de información, los investigadores lograron establecer el recorrido, el horario y el colectivo en el que viajaba la adolescente, por lo que montaron un operativo cerrojo en Vallecito.

Al inspeccionar el ómnibus, los gendarmes identificaron a la joven y al hombre de 19 años que la acompañaba.

Tras confirmar su identidad, el personal de Gendarmería dio intervención inmediata a la Unidad Fiscal Federal de Jujuy y a las autoridades policiales de esa provincia.

Por disposición judicial, la adolescente fue trasladada al Hospital de Caucete para realizarle controles médicos y recibir asistencia integral. Además, profesionales de Sanidad de Gendarmería, entre ellos una psicóloga y una asistente social, brindaron contención durante el procedimiento.

Posteriormente, la joven fue entregada bajo acta al personal de Búsqueda y Rescate de la Policía de San Juan, donde permanecerá bajo resguardo institucional hasta concretarse su restitución con la familia.

En tanto, el joven de 19 años que viajaba junto a ella no fue detenido y continuará en libertad, aunque quedó supeditado a la investigación que lleva adelante la Justicia Federal para determinar las circunstancias del caso.