Se sabe que no son justamente un rejuntado de almas bellas, pero al menos podrían anticiparse a las chambonadas que caracteriza a gran parte de nuestra dirigencia o alertarnos para prevenir que no sigamos permitiendo entrar a impresentables a la política, dedicarse a desenmascarar negociados turbios, con seguridad estaríamos hablando de lo que debiéramos y no de darle tanta bola a los memes, por ejemplo. De todas maneras, démosle la bienvenida a esta nueva figura. A la realidad hay que digerirla de alguna manera.

La dirigencia política ha estado ocupada demasiado tiempo en sus intereses que hay que apelar a la campaña del miedo para hacer olvidar que no supieron dar respuestas a los problemas de la gente. El problema es que ya nos acostumbramos a todo. Por suerte ya podemos dormir con frazada. El líder nac&pop de Lomas de Zamora ganó con el 50% de los votos porque al final lo de Marbella resultó ser una bagatela. No ocasionó ningún gasto al erario público. La joda salió del bolsillo monotributista de su acompañante femenina. La vida es bella para Martín.