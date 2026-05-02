El Gobierno Nacional, a través del jefe de Gabinete Manuel Adorni, presentó un detallado informe ante los diputados donde destaca el rol estratégico de San Juan en la reactivación económica del país. Bajo el marco del Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI), la gestión de Javier Milei espera que la provincia sea la principal beneficiaria en términos de creación de empleo genuino.
Milei apuesta por San Juan: el RIGI generará casi 13 mil empleos en la provincia
Tres grandes proyectos locales aprobados por el régimen de incentivos motorizarán más de 12.900 puestos de trabajo directos e indirectos.