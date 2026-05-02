Milei apuesta por San Juan: el RIGI generará casi 13 mil empleos en la provincia

De acuerdo con las estimaciones oficiales, de los más de 36.000 puestos de trabajo que se proyectan a nivel nacional, San Juan concentrará 12.939 empleos vinculados a tres iniciativas mineras de gran escala. Esta cifra posiciona a la provincia por encima de otros polos industriales como Santa Fe, Buenos Aires o Río Negro en cuanto a impacto laboral por el RIGI.

Los tres pilares de la inversión en San Juan

El informe oficial desglosa cómo se distribuirá la demanda de mano de obra en los proyectos aprobados para la provincia: