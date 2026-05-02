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Milei apuesta por San Juan: el RIGI generará casi 13 mil empleos en la provincia

Tres grandes proyectos locales aprobados por el régimen de incentivos motorizarán más de 12.900 puestos de trabajo directos e indirectos.

El Gobierno Nacional, a través del jefe de Gabinete Manuel Adorni, presentó un detallado informe ante los diputados donde destaca el rol estratégico de San Juan en la reactivación económica del país. Bajo el marco del Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI), la gestión de Javier Milei espera que la provincia sea la principal beneficiaria en términos de creación de empleo genuino.

De acuerdo con las estimaciones oficiales, de los más de 36.000 puestos de trabajo que se proyectan a nivel nacional, San Juan concentrará 12.939 empleos vinculados a tres iniciativas mineras de gran escala. Esta cifra posiciona a la provincia por encima de otros polos industriales como Santa Fe, Buenos Aires o Río Negro en cuanto a impacto laboral por el RIGI.

Los tres pilares de la inversión en San Juan

El informe oficial desglosa cómo se distribuirá la demanda de mano de obra en los proyectos aprobados para la provincia:

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  • Los Azules: El proyecto orientado a la explotación de cobre se consolida como el mayor generador de oportunidades con un potencial de 7.391 empleos.

  • Gualcamayo: La iniciativa que busca extender la vida útil de la mina mediante un nuevo esquema de mineralización de oro y plata demandará 4.500 puestos de trabajo.

  • Veladero: La ampliación de la actual mina de oro y plata requerirá la incorporación de 1.048 nuevos empleados.

La minería como motor nacional

A nivel país, la minería encabeza la lista de actividades con mayor proyección, sumando un total de 18.880 empleos distribuidos en siete proyectos aprobados. El Gobierno informó que el conjunto de los 12 proyectos RIGI a nivel nacional significará inversiones por un total de US$ 26.246 millones.

Este ambicioso plan de inversión y empleo llega en un momento clave para el Ejecutivo, buscando revertir las cifras de desempleo mediante la puesta en marcha de etapas de construcción y operación que demandarán una fuerte presencia de trabajadores sanjuaninos en la cordillera.

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