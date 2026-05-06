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Milei salió a blindar a su gabinete y volvió a apuntar contra el periodismo

El Presidente negó versiones de cambios en el Gabinete, respaldó al jefe de Gabinete y volvió a cargar contra periodistas y medios.

Mientras la situación judicial de Manuel Adorni sigue sumando capítulos y el ruido político crece dentro y fuera de la Casa Rosada, Javier Milei eligió salir personalmente a sostener a uno de sus funcionarios más cercanos. Lo hizo como acostumbra: desde redes sociales, con tono explosivo y apuntando directamente contra el periodismo.

El Presidente desmintió este miércoles las versiones que hablaban de un posible reemplazo de Adorni dentro del Gabinete nacional y dejó en claro que, al menos por ahora, no piensa soltarle la mano. La reacción llegó luego de que circulara la información de que el ministro de Economía, Luis “Toto” Caputo, habría impulsado el nombre de Pablo Quirno para ocupar un lugar central dentro de la estructura política del Gobierno.

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Desde Estados Unidos, donde se encuentra de viaje, Milei utilizó su cuenta de X para liquidar esas versiones. “Otra pelotudez atómica de las basuras (95) que se llaman periodistas”, escribió el mandatario, fiel a un estilo que ya convirtió el enfrentamiento con la prensa en una marca registrada de su gestión.

El Presidente aseguró además que compartió varias horas de vuelo con Caputo y Quirno y que durante ese tiempo jamás se habló de cambios en el Gabinete. “Hablamos de todos los temas y ni de un modo tangencial se sugirió algo así”, sostuvo, antes de rematar con otra frase cargada de agresividad: “Imagino que se basaron en la estupidez que tiró algún imbécil”.

La defensa pública llega en un momento sensible para Adorni, que quedó envuelto en cuestionamientos vinculados a una investigación por presunto enriquecimiento ilícito. Aunque desde el oficialismo intentan bajarle el tono al tema, la causa empezó a generar ruido político y alimentó especulaciones sobre internas dentro del círculo más cercano al Presidente.

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En paralelo, dirigentes libertarios también salieron a cerrar filas. Martín Menem descartó de plano cualquier posibilidad de reemplazo y aseguró que “no hay ninguna chance” de que Adorni deje su cargo. Además, defendió al funcionario frente a las acusaciones judiciales y acusó a sectores periodísticos de impulsar una campaña para forzar su salida.

El episodio vuelve a mostrar una dinámica cada vez más marcada dentro del Gobierno: cada crisis política o judicial termina acompañada por una ofensiva directa contra periodistas y medios. En vez de bajar tensiones, Milei profundiza el enfrentamiento y convierte cada versión incómoda en una nueva batalla pública.

Mientras tanto, la causa sobre Adorni sigue avanzando y el oficialismo apuesta a resistir el desgaste político cerrando filas alrededor de uno de los hombres más visibles de la gestión libertaria.

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