Durante el mes de abril, la mina Hualilán llevó adelante un programa integral de formación y prevención orientado a fortalecer la cultura de seguridad en todos los niveles de su operación. Las acciones estuvieron enfocadas en ejes clave como el cuidado de manos, la protección contra incendios, el trabajo en altura y la interacción hombre-máquina.
Hualilán reforzó su cultura de seguridad con simulacros y nuevas herramientas preventivas
En el marco del Mes de la Higiene y la Seguridad, la mina sanjuanina desarrolló campañas de concientización y capacitaciones críticas para su personal.