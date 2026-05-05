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Hualilán reforzó su cultura de seguridad con simulacros y nuevas herramientas preventivas

En el marco del Mes de la Higiene y la Seguridad, la mina sanjuanina desarrolló campañas de concientización y capacitaciones críticas para su personal.

Durante el mes de abril, la mina Hualilán llevó adelante un programa integral de formación y prevención orientado a fortalecer la cultura de seguridad en todos los niveles de su operación. Las acciones estuvieron enfocadas en ejes clave como el cuidado de manos, la protección contra incendios, el trabajo en altura y la interacción hombre-máquina.

Como parte de estas actividades, se realizaron simulacros operativos y prácticas en campo para mejorar la capacidad de respuesta de los trabajadores ante situaciones de emergencia. Estas instancias permitieron promover hábitos seguros y una actuación ordenada frente a posibles escenarios críticos.

Innovación en el reporte y control

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En paralelo a las capacitaciones, la compañía incorporó herramientas tecnológicas y físicas para optimizar la prevención de riesgos:

  • Checklist para vehículos: Se implementó un nuevo control de seguridad obligatorio para vehículos livianos.

  • Buzones de reporte: Se instalaron buzones en distintos sectores para que el personal informe condiciones que requieran atención o destaque prácticas positivas.

“La seguridad es un compromiso diario que se construye con la cooperación de todos”, expresó Sonia Delgado, directora ejecutiva de Challenger Gold y presidente de Golden Mining, quien destacó que estas acciones permiten una mejora continua en cada área operativa. Desde la firma señalaron que estas campañas son fundamentales para consolidar una cultura organizacional basada en la prevención y el trabajo en equipo.

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